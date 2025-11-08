مستودعات "أمازون" تتحوّل إلى مراكز إحتجاز المهاجرين في هذه الدولة!

Advertisement

(وكالة تاس)

بدأت الأميركي العمل على تجهيز مستودعات تجارية ضخمة لاستخدامها كمراكز احتجاز موسّعة للمهاجرين غير الشرعيين، وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" عن مصادر في ووزارة الأمن الداخلي.وتشير المعلومات إلى أن هذه المستودعات كانت مخصصة سابقاً لشركات كبرى بينها "أمازون"، وتتميز بمساحات تفوق ضعف مساحات مراكز الاحتجاز الحالية، ما يتيح احتجاز أعداد أكبر من المهاجرين تمهيداً لعمليات الترحيل.وتزامن هذا الإجراء مع ارتفاع غير مسبوق في عدد المهاجرين المحتجزين لدى وحرس الحدود، حيث أفادت "سي بي سي نيوز" بأن العدد وصل مؤخراً إلى نحو 66 ألف شخص، مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 56 ألفاً خلال الولاية الأولى لترامب.ووفق مسؤول في وكالة الهجرة والجمارك ICE، فقد أصبحت مرافق الوكالة قادرة حالياً على استيعاب ما يصل إلى 70 ألف محتجز.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد التأكيد على موقفه المتشدد من ملف الهجرة، مشيراً إلى أن نحو 25 مليون شخص دخلوا بطرق غير قانونية قبل توليه السلطة. كما أصدر مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ على الحدود مع ، معلناً أنه يستعد لتنفيذ ما وصفه بـ"أكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد".