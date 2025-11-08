Advertisement

عربي-دولي

مستودعات "أمازون" تتحوّل إلى مراكز إحتجاز المهاجرين في هذه الدولة!

Lebanon 24
08-11-2025 | 15:21
بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمل على تجهيز مستودعات تجارية ضخمة لاستخدامها كمراكز احتجاز موسّعة للمهاجرين غير الشرعيين، وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" عن مصادر في البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي.
 وتشير المعلومات إلى أن هذه المستودعات كانت مخصصة سابقاً لشركات كبرى بينها "أمازون"، وتتميز بمساحات تفوق ضعف مساحات مراكز الاحتجاز الحالية، ما يتيح احتجاز أعداد أكبر من المهاجرين تمهيداً لعمليات الترحيل.

وتزامن هذا الإجراء مع ارتفاع غير مسبوق في عدد المهاجرين المحتجزين لدى الجمارك وحرس الحدود، حيث أفادت "سي بي سي نيوز" بأن العدد وصل مؤخراً إلى نحو 66 ألف شخص، مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 56 ألفاً خلال الولاية الأولى لترامب. 
ووفق مسؤول في وكالة الهجرة والجمارك ICE، فقد أصبحت مرافق الوكالة قادرة حالياً على استيعاب ما يصل إلى 70 ألف محتجز.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب التأكيد على موقفه المتشدد من ملف الهجرة، مشيراً إلى أن نحو 25 مليون شخص دخلوا الولايات المتحدة بطرق غير قانونية قبل توليه السلطة. كما أصدر مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، معلناً أنه يستعد لتنفيذ ما وصفه بـ"أكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد".
 
 
(وكالة تاس)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24