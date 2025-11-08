طالبان تفجّر الجولة الأخيرة.. إنهيار المفاوضات مع هذه الدولة

Advertisement

انهارت محادثات السلام بين وباكستان، وفق ما أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، الذي أوضح أن الخلاف تمحور حول طلب إسلام أباد تحميل كابول مسؤولية الأمن الداخلي الباكستاني، وهو ما اعتبرته طالبان مطلباً خارج قدرتها.ورغم فشل المفاوضات، شدد مجاهد على أنّ وقف إطلاق النار القائم ما زال سارياً ولم تُسجَّل خروقات من الجانب الأفغاني حتى الآن، بحسب ما نقلت وكالة " ".وكان الباكستاني خواجة محمد آصف قد أكد، أمس الجمعة، أن المحادثات التي جرت في إسطنبول أجريت بهدف منع تجدد الاشتباكات الحدودية، إلا أنها انتهت دون نتائج، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الهدنة ستستمر ما لم تُشن هجمات من داخل الأراضي الأفغانية.وجاء ذلك بعد تبادل نيران محدود بين الجانبين، الخميس، على طول الحدود، بالتزامن مع استئناف المفاوضات. وفي موازاة ذلك، أعرب الرئيس خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في باكو عن أمله في الوصول إلى "استقرار دائم"، مؤكداً استعداد لمواصلة دور الوساطة.وتشهد العلاقات بين طالبان وإسلام أباد تراجعاً حاداً في السنوات الأخيرة، بعد عقود من التعاون، لا سيما عقب تصاعد نشاط جماعات مسلحة معادية لباكستان داخل أفغانستان. وكانت الاشتباكات في تشرين الأول قد أوقعت عشرات القتلى، بعد غارات جوية باكستانية استهدفت مناطق في كابول ومحيطها.