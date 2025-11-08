Advertisement

عربي-دولي

طالبان تفجّر الجولة الأخيرة.. إنهيار المفاوضات مع هذه الدولة

Lebanon 24
08-11-2025 | 15:43
انهارت محادثات السلام بين أفغانستان وباكستان، وفق ما أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، الذي أوضح أن الخلاف تمحور حول طلب إسلام أباد تحميل كابول مسؤولية الأمن الداخلي الباكستاني، وهو ما اعتبرته طالبان مطلباً خارج قدرتها. 
ورغم فشل المفاوضات، شدد مجاهد على أنّ وقف إطلاق النار القائم ما زال سارياً ولم تُسجَّل خروقات من الجانب الأفغاني حتى الآن، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف قد أكد، أمس الجمعة، أن المحادثات التي جرت في إسطنبول أجريت بهدف منع تجدد الاشتباكات الحدودية، إلا أنها انتهت دون نتائج، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الهدنة ستستمر ما لم تُشن هجمات من داخل الأراضي الأفغانية.

وجاء ذلك بعد تبادل نيران محدود بين الجانبين، الخميس، على طول الحدود، بالتزامن مع استئناف المفاوضات. وفي موازاة ذلك، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في باكو عن أمله في الوصول إلى "استقرار دائم"، مؤكداً استعداد أنقرة لمواصلة دور الوساطة.

وتشهد العلاقات بين طالبان وإسلام أباد تراجعاً حاداً في السنوات الأخيرة، بعد عقود من التعاون، لا سيما عقب تصاعد نشاط جماعات مسلحة معادية لباكستان داخل أفغانستان. وكانت الاشتباكات في تشرين الأول قد أوقعت عشرات القتلى، بعد غارات جوية باكستانية استهدفت مناطق في كابول ومحيطها.
 
