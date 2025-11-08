إجراءات إنسانية وطبية في الفاشر وسط استمرار التحقيقات في الانتهاكات

Advertisement

أكد مدير لقائد اللواء حسن محجوب، السبت، أن الفرق الميدانية تعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين بمدينة المتمثلة بالغذاء والمياه وغيرها.بدوره، كشف علاء نقد، بحكومة تحالف تأسيس التابع للدعم السريع، أن أكثر من 1500 جريح داخل مدينة الفاشر تم تقديم الطبي لهم من قبل الفريق الطبي الذي وصل من ولايات مجاورة بغرض إعادة الخدمات الطبية.أتى ذلك بعدما أعلنت قوات الدعم السريع، السبت، أنها تتحرى وتتحقق بشأن الجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر، مركز غرب .وقالت الدعم السريع في بيان: "نحاكم اليوم في الفاشر المدعو أبو لولو"، واسمه الأصلي الفاتح إدريس، أحد المشتبه في ضلوعهم في الانتهاكات التي وقعت بالفاشر. (الحدث)