عربي-دولي

إجراءات إنسانية وطبية في الفاشر وسط استمرار التحقيقات في الانتهاكات

Lebanon 24
08-11-2025 | 16:25
Doc-P-1439829-638982413339279463.jpg
Doc-P-1439829-638982413339279463.jpg photos 0
أكد مدير المكتب التنفيذي لقائد قوات الدعم السريع اللواء حسن محجوب، السبت، أن الفرق الميدانية تعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين بمدينة الفاشر المتمثلة بالغذاء والمياه وغيرها.
بدوره، كشف علاء نقد، وزير الصحة بحكومة تحالف تأسيس التابع للدعم السريع، أن أكثر من 1500 جريح داخل مدينة الفاشر تم تقديم العون الطبي لهم من قبل الفريق الطبي الذي وصل من ولايات مجاورة بغرض إعادة الخدمات الطبية.

أتى ذلك بعدما أعلنت قوات الدعم السريع، السبت، أنها تتحرى وتتحقق بشأن الجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غرب السودان.

وقالت الدعم السريع في بيان: "نحاكم اليوم في الفاشر المدعو أبو لولو"، واسمه الأصلي الفاتح عبد الله إدريس، أحد المشتبه في ضلوعهم في الانتهاكات التي وقعت بالفاشر. (الحدث)


 
