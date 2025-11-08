24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الشرع يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية
Lebanon 24
08-11-2025
|
16:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ الرئيس السوري أحمد
الشرع
جولة خارجية تقوده إلى البرازيل والولايات المتحدة، حيث ستكون هذه الزيارة الأولى للشرع إلى أميركا الجنوبية، والزيارة الرسمية الأولى لرئيس سوري للولايات المتحدة الأميركية.
Advertisement
ووصول الرئيس أحمد الشرع، مساء اليوم السبت إلى
الولايات المتحدة
الأمريكية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وعند زيارته للولايات المتحدة فإن الشرع سيصبح أول رئيس سوري على الإطلاق يزور رسميا
البيت الأبيض
، في حين أنها ستكون الزيارة الثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي.
ورفعت الولايات المتحدة،
العقوبات
المفروضة على الشرع، وذلك بعد يوم واحد من اتخاذ
مجلس الأمن
الدولي خطوة مماثلة، تمهيداً للقاء المرتقب بينه وبين الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
.
يذكر أن الشرع التقى ترامب للمرة الأولى في أيار الماضي في العاصمة
السعودية
الرياض، خلال زيارة تاريخية تعهد خلالها الرئيس الأميركي برفع العقوبات المفروضة على
سوريا
.
وأعرب ترامب عن أمله بأن تنضم سوريا إلى
الدول العربية
التي طبعت علاقاتها مع
إسرائيل
في إطار "الاتفاقيات الأبراهامية".
مواضيع ذات صلة
زيارة رسمية للشرع إلى روسيا لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
Lebanon 24
زيارة رسمية للشرع إلى روسيا لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
09/11/2025 15:22:59
09/11/2025 15:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: وزير الخارجية السوري في طريقه إلى واشنطن في أول زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية
Lebanon 24
رويترز: وزير الخارجية السوري في طريقه إلى واشنطن في أول زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية
09/11/2025 15:22:59
09/11/2025 15:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: زيارة الرئيس الشرع للأمم المتحدة زيارة تاريخية
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: زيارة الرئيس الشرع للأمم المتحدة زيارة تاريخية
09/11/2025 15:22:59
09/11/2025 15:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض.. الشرع في واشنطن لبحث تحالف ضد الإرهاب
Lebanon 24
زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض.. الشرع في واشنطن لبحث تحالف ضد الإرهاب
09/11/2025 15:22:59
09/11/2025 15:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الدول العربية
دونالد ترامب
البيت الأبيض
مجلس الأمن
العقوبات
السعودية
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس مصرف أمبركي يُحذّر من ركود إقتصادي
Lebanon 24
رئيس مصرف أمبركي يُحذّر من ركود إقتصادي
08:21 | 2025-11-09
09/11/2025 08:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
Lebanon 24
بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
08:12 | 2025-11-09
09/11/2025 08:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في أحد المطارات.. توقيف عائلة إيرانيّة كانت تحمل جوازات سفر إسرائيليّة مزوّرة
Lebanon 24
في أحد المطارات.. توقيف عائلة إيرانيّة كانت تحمل جوازات سفر إسرائيليّة مزوّرة
08:05 | 2025-11-09
09/11/2025 08:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بواسطة "شباك صيد فرنسيّة"... كيف تصطاد أوكرانيا الطائرات الروسيّة؟
Lebanon 24
بواسطة "شباك صيد فرنسيّة"... كيف تصطاد أوكرانيا الطائرات الروسيّة؟
08:00 | 2025-11-09
09/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظروف صعبة جدّاً... كيف يعيش ساركوزي داخل السجن؟
Lebanon 24
في ظروف صعبة جدّاً... كيف يعيش ساركوزي داخل السجن؟
07:58 | 2025-11-09
09/11/2025 07:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
14:30 | 2025-11-08
08/11/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
14:43 | 2025-11-08
08/11/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:21 | 2025-11-09
رئيس مصرف أمبركي يُحذّر من ركود إقتصادي
08:12 | 2025-11-09
بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
08:05 | 2025-11-09
في أحد المطارات.. توقيف عائلة إيرانيّة كانت تحمل جوازات سفر إسرائيليّة مزوّرة
08:00 | 2025-11-09
بواسطة "شباك صيد فرنسيّة"... كيف تصطاد أوكرانيا الطائرات الروسيّة؟
07:58 | 2025-11-09
في ظروف صعبة جدّاً... كيف يعيش ساركوزي داخل السجن؟
07:51 | 2025-11-09
روسيا تُعيد إصلاح خطّ الكهرباء الثانيّ في محطة زابوريجيا النووية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 15:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 15:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 15:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24