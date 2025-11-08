الشرع يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

Advertisement

بدأ الرئيس السوري أحمد جولة خارجية تقوده إلى البرازيل والولايات المتحدة، حيث ستكون هذه الزيارة الأولى للشرع إلى أميركا الجنوبية، والزيارة الرسمية الأولى لرئيس سوري للولايات المتحدة الأميركية.ووصول الرئيس أحمد الشرع، مساء اليوم السبت إلى الأمريكية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي .وعند زيارته للولايات المتحدة فإن الشرع سيصبح أول رئيس سوري على الإطلاق يزور رسميا ، في حين أنها ستكون الزيارة الثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي.ورفعت الولايات المتحدة، المفروضة على الشرع، وذلك بعد يوم واحد من اتخاذ الدولي خطوة مماثلة، تمهيداً للقاء المرتقب بينه وبين الرئيس الأميركي .يذكر أن الشرع التقى ترامب للمرة الأولى في أيار الماضي في العاصمة الرياض، خلال زيارة تاريخية تعهد خلالها الرئيس الأميركي برفع العقوبات المفروضة على .وأعرب ترامب عن أمله بأن تنضم سوريا إلى التي طبعت علاقاتها مع في إطار "الاتفاقيات الأبراهامية".