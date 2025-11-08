Advertisement

عربي-دولي

الشرع يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

Lebanon 24
08-11-2025 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1439836-638982429737346313.jpg
Doc-P-1439836-638982429737346313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ الرئيس السوري أحمد الشرع جولة خارجية تقوده إلى البرازيل والولايات المتحدة، حيث ستكون هذه الزيارة الأولى للشرع إلى أميركا الجنوبية، والزيارة الرسمية الأولى لرئيس سوري للولايات المتحدة الأميركية.
Advertisement
ووصول الرئيس أحمد الشرع، مساء اليوم السبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وعند زيارته للولايات المتحدة فإن الشرع سيصبح أول رئيس سوري على الإطلاق يزور رسميا البيت الأبيض، في حين أنها ستكون الزيارة الثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي.
ورفعت الولايات المتحدة، العقوبات المفروضة على الشرع، وذلك بعد يوم واحد من اتخاذ مجلس الأمن الدولي خطوة مماثلة، تمهيداً للقاء المرتقب بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
يذكر أن الشرع التقى ترامب للمرة الأولى في أيار الماضي في العاصمة السعودية الرياض، خلال زيارة تاريخية تعهد خلالها الرئيس الأميركي برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأعرب ترامب عن أمله بأن تنضم سوريا إلى الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار "الاتفاقيات الأبراهامية".
 
مواضيع ذات صلة
زيارة رسمية للشرع إلى روسيا لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
lebanon 24
09/11/2025 15:22:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: وزير الخارجية السوري في طريقه إلى واشنطن في أول زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية
lebanon 24
09/11/2025 15:22:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: زيارة الرئيس الشرع للأمم المتحدة زيارة تاريخية
lebanon 24
09/11/2025 15:22:59 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض.. الشرع في واشنطن لبحث تحالف ضد الإرهاب
lebanon 24
09/11/2025 15:22:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الدول العربية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

مجلس الأمن

العقوبات

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:21 | 2025-11-09
08:12 | 2025-11-09
08:05 | 2025-11-09
08:00 | 2025-11-09
07:58 | 2025-11-09
07:51 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24