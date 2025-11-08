Advertisement

عربي-دولي

بالصور: السلطات السورية تشن حملة اعتقالات استباقية لخلايا "داعش" النائمة

Lebanon 24
08-11-2025 | 23:36
أعلنت وزارة الداخلية السورية، رصد محاولات من خلايا "داعش" لاستهداف مؤسسات حكومية وشخصيات رسمية ومكونات اجتماعية بهدف زعزعة الاستقرار الأهلي، وبث الرعب بين المواطنين.
وقالت في بيان لها، إنها شنت حملة أمنية نفذتها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، أسفرت عن 61 عملية دهم في عدة محافظات واعتقال 71 شخصا بينهم قيادات من تنظيم "داعش".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، أن الحملة جاءت في إطار الجهود الوقائية المُنسقة، بهدف منع أي محاولات لاستعادة التنظيم نشاطه قبل تبلورها، مشيرا إلى أن معلومات استخباراتية دقيقة كشفت عن نيّة "داعش" لتنفيذ هجمات جديدة، تستهدف الحكومة السورية والمكونات المجتمعية، في ظل تطورات تتعلق بانضمام سوريا إلى "التحالف الدولي" لمكافحة الإرهاب. وأضاف: "شملت العمليات مناطق حلب، إدلب، حماة، حمص، دير الزور، الرقة، دمشق وريفها، بالإضافة إلى مناطق البادية السورية. وقد أدى التحقيق إلى اعتقال عناصر عادية متورطة في جرائم متنوعة، منها استهداف مواطنين وعناصر من وزارة الدفاع".

وتابع البابا: "خلال الأشهر الأولى لتحرير سوريا، كان نشاط فلول النظام البائد التحدي الأكبر، لكن بعد تجاوز تلك المرحلة وتدمير معظم خلاياهم وشبكات الدعم اللوجستي، أصبح الخطر الأكبر حاليا يتمثل في مساعي تنظيم داعش لإعادة إنتاج نفسه واستقطاب عناصر جديدة، وخاصة من فئة الشباب".

وشدد على أهمية العمل الفكري والتوعوي لإنقاذ الأجيال الجديدة من التطرف، مشدداً على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يشكل خط الدفاع الأول ضد الإرهاب.
 
 
 

