ثلاثة مصريون رهائن في مالي.. والمطلوب فدية مالية

أعلنت جماعة نصرة والمسلمين التابعة للقاعدة مسؤوليتها عن اختطاف ثلاثة مصريين في منطقة غرب مالي، بينهم رجل أعمال يُشتبه في تعاونه مع ، مطالبة بفدية قدرها 5 ملايين دولار للإفراج عنهم.

ووصفت الجماعة العملية بأنها "ضربة لداعمي الروسي"، في إشارة إلى التعاون بين مالي وقوات "فيلق إفريقيا" الروسية.

ويأتي هذا الاختطاف ضمن حملة واسعة للجماعة تسببت في حصار اقتصادي على العاصمة باماكو، أدت إلى نقص الوقود وارتفاع أسعار السلع، بينما تسيطر الجماعة على نحو 80% من إنتاج المحلي، مع تسجيل حوادث اختطاف مماثلة تستهدف الجنسيات الأجنبية. (سكاي نيوز)