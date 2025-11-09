24
عربي-دولي
أثناء أداء مهامهم.. مسلح يطلق النار على عناصر حرس الحدود الأميركي في شيكاغو
Lebanon 24
09-11-2025
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الأمن الداخلي
الأميركية، أن عناصر من حرس الحدود تعرضوا لهجوم مسلح أثناء أداء مهامهم في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.
وقالت الوزارة في بيان على منصة "إكس"، إن الحادث وقع عندما كان أفراد حرس الحدود ينفذون عمليات لمراقبة الهجرة بالقرب من شارع 26 وتقاطع كيدزي، حيث أقدم رجل مجهول يقود سيارة جيب سوداء على إطلاق النار على العناصر قبل أن يفرّ من المكان، بينما قام عدد من الأشخاص بإلقاء عبوة طلاء وطوب على مركبات حرس الحدود، مؤكدة أن المهاجم والمركبة لا يزالان طليقين.
وأشارت الوزارة إلى أن الاعتداءات على أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية شهدت تصاعدا خلال الشهرين الماضيين، محذّرة من "اتجاه متزايد للعنف والعرقلة" ضد قواتها.
تابع
