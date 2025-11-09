بعد تحطّم طائرة ومقتل 14 شخصاً... أميركا تمنع تحليق هذا النوع من الطائرات

بعد تحطّم طائرة في ، أمرت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية، بمنع تحليق كل طائرات الشحن من طراز "إم دي 11"، لمراجعة السلامة.

Advertisement

وكانت طائرة " إم دي11" تابعة لشركة "يو بس أي" للشحن، انفجرت، واشتعلت فيها النيران إثر تحطمها بعد إقلاعها من مطار مدينة لويفيل، ما أسفر عن 14 قتيلاً. (الامارات 24)