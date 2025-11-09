Advertisement

إقتصاد

بعد تحطّم طائرة ومقتل 14 شخصاً... أميركا تمنع تحليق هذا النوع من الطائرات

Lebanon 24
09-11-2025 | 05:14
بعد تحطّم طائرة في ولاية كنتاكي، أمرت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية، بمنع تحليق كل طائرات الشحن من طراز "إم دي 11"، لمراجعة السلامة.
وكانت طائرة "ماكدونل دوغلاس إم دي11" تابعة لشركة "يو بس أي" الأمريكية للشحن، انفجرت، واشتعلت فيها النيران إثر تحطمها بعد إقلاعها من مطار مدينة لويفيل، ما أسفر عن 14 قتيلاً. (الامارات 24)
 
 
 
