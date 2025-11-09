24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عراقجي: لا توجد حالياً أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع أميركا
Lebanon 24
09-11-2025
|
05:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرّح
وزير الخارجية الإيراني
،
عباس عراقجي
بأنه في الظروف الراهنة "لا توجد أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع
الولايات المتحدة
".
Advertisement
ورداً على سؤال حول احتمال استئناف المحادثات بين
طهران
وواشنطن، قال: "الواقع هو أنه لا توجد حالياً أي إمكانية، لأننا لا نرى أي نهج إيجابي أو بنّاء من جانب الولايات المتحدة".
وأضاف
عراقجي
، في مقابلة مع الموقع الرسمي للحكومة
الإيرانية
، في إشارة للمسؤولين
الأميركيين
: "في أي وقت يكونون فيه مستعدين لحوار يقوم على المساواة ويهدف إلى اتفاق مفيد للطرفين، يمكن لإيران أن تدرس ذلك"، مؤكداً أن الحوار بين البلدين لن يكون ذا معنى أو نتيجة إلا في مثل هذه الظروف. (العربية)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: في الظروف الراهنة لا توجد أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: في الظروف الراهنة لا توجد أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن
09/11/2025 22:55:51
09/11/2025 22:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لا يوجد تفاوض مع أميركا حاليا
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لا يوجد تفاوض مع أميركا حاليا
09/11/2025 22:55:51
09/11/2025 22:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: مستعدون لاستئناف المفاوضات التجارية مع أميركا
Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: مستعدون لاستئناف المفاوضات التجارية مع أميركا
09/11/2025 22:55:51
09/11/2025 22:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: إذا دقق ترمب محاضر المفاوضات مع ويتكوف سيجد أننا كنا قريبين من اتفاق
Lebanon 24
عراقجي: إذا دقق ترمب محاضر المفاوضات مع ويتكوف سيجد أننا كنا قريبين من اتفاق
09/11/2025 22:55:51
09/11/2025 22:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
عباس عراقجي
الأميركيين
الإيرانية
الإيراني
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
الصراع بين إسرائيل وإيران قد يندلع في أي لحظة.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
الصراع بين إسرائيل وإيران قد يندلع في أي لحظة.. تقرير يكشف التفاصيل
15:47 | 2025-11-09
09/11/2025 03:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحريف خطاب ترامب.. استقالة مدير عام "بي بي سي" ومديرة الأخبار
Lebanon 24
بعد تحريف خطاب ترامب.. استقالة مدير عام "بي بي سي" ومديرة الأخبار
15:44 | 2025-11-09
09/11/2025 03:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من ترامب.. سيدفع 2000 دولار لهؤلاء
Lebanon 24
مفاجأة من ترامب.. سيدفع 2000 دولار لهؤلاء
15:36 | 2025-11-09
09/11/2025 03:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الديمقراطيون يتحركون لإنهاء الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
الديمقراطيون يتحركون لإنهاء الإغلاق الحكومي
15:23 | 2025-11-09
09/11/2025 03:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مواقع لتنظيم القاعدة جنوب اليمن
Lebanon 24
قصف مواقع لتنظيم القاعدة جنوب اليمن
15:18 | 2025-11-09
09/11/2025 03:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:04 | 2025-11-09
09/11/2025 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
01:15 | 2025-11-09
09/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
16:43 | 2025-11-08
08/11/2025 04:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:47 | 2025-11-09
الصراع بين إسرائيل وإيران قد يندلع في أي لحظة.. تقرير يكشف التفاصيل
15:44 | 2025-11-09
بعد تحريف خطاب ترامب.. استقالة مدير عام "بي بي سي" ومديرة الأخبار
15:36 | 2025-11-09
مفاجأة من ترامب.. سيدفع 2000 دولار لهؤلاء
15:23 | 2025-11-09
الديمقراطيون يتحركون لإنهاء الإغلاق الحكومي
15:18 | 2025-11-09
قصف مواقع لتنظيم القاعدة جنوب اليمن
14:54 | 2025-11-09
كوشنير في إسرائيل
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 22:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 22:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 22:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24