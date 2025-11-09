Advertisement

عربي-دولي

عراقجي: لا توجد حالياً أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع أميركا

Lebanon 24
09-11-2025 | 05:48
صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي بأنه في الظروف الراهنة "لا توجد أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة".
ورداً على سؤال حول احتمال استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، قال: "الواقع هو أنه لا توجد حالياً أي إمكانية، لأننا لا نرى أي نهج إيجابي أو بنّاء من جانب الولايات المتحدة".

وأضاف عراقجي، في مقابلة مع الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية، في إشارة للمسؤولين الأميركيين: "في أي وقت يكونون فيه مستعدين لحوار يقوم على المساواة ويهدف إلى اتفاق مفيد للطرفين، يمكن لإيران أن تدرس ذلك"، مؤكداً أن الحوار بين البلدين لن يكون ذا معنى أو نتيجة إلا في مثل هذه الظروف. (العربية) 
 
 
