عراقجي: لا توجد حالياً أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع أميركا

Advertisement

صرّح ، بأنه في الظروف الراهنة "لا توجد أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع ".ورداً على سؤال حول احتمال استئناف المحادثات بين وواشنطن، قال: "الواقع هو أنه لا توجد حالياً أي إمكانية، لأننا لا نرى أي نهج إيجابي أو بنّاء من جانب الولايات المتحدة".وأضاف ، في مقابلة مع الموقع الرسمي للحكومة ، في إشارة للمسؤولين : "في أي وقت يكونون فيه مستعدين لحوار يقوم على المساواة ويهدف إلى اتفاق مفيد للطرفين، يمكن لإيران أن تدرس ذلك"، مؤكداً أن الحوار بين البلدين لن يكون ذا معنى أو نتيجة إلا في مثل هذه الظروف. (العربية)