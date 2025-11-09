24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بواسطة "شباك صيد فرنسيّة"... كيف تصطاد أوكرانيا الطائرات الروسيّة؟
Lebanon 24
09-11-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
سكاي نيوز
عربية" أنه في ساحل بريتاني الفرنسي، لم تعد شبكات الصيد القديمة مجرد مخلفات بحرية، بل تحولت إلى أداة حماية حيوية في حرب
أوكرانيا
ضد الطائرات الروسية من دون طيار.
Advertisement
وبحسب صحيفة "الغارديان"
البريطانية
فإن الشباك القديمة تتكدس في موانئ الصيد، بعد أن تتجاوز فترة صلاحيتها بين 12 و24 شهرا، إلا أن جمعية بريتانية خيرية، وجدت لها استخداما جديدا، حيث أرسلت شبكات بطول إجمالي 280 كيلومترا إلى أوكرانيا لإنشاء أنفاق شبكية تعترض الطائرات الروسية.
وتستخدم
روسيا
طائرات صغيرة مزودة بالمتفجرات يتم توجيهها عن بعد، بينما يقوم الأوكرانيون بتثبيت الشبكات بين الأعمدة لتشكيل أنفاق أو تغطية الطرق والجسور والمستشفيات، حيث تتشابك المراوح داخلها.
ووصف أحد المتطوعين لـ"الغارديان" العملية بأنها تشبه العناكب التي تصطاد الذباب في شبكاتها.
وقال مسؤول اللوجستيات في الجمعية كريستيان أبازيو: "في البداية، كانت الشبكات تحمي المخيمات الطبية، والآن أصبحت تستخدم في الطرق والجسور ومداخل المستشفيات… من المدهش أن شيئا بسيطا يعمل بهذه الفعالية".
وأشار جيرار لو دوف، رئيس الجمعية وحفيد صياد بريتاني، إلى أن السفير الأوكراني شكر الجمعية على جهودها، مضيفا: "لدينا الكثير من الشباك في بريتاني، وإذا كانت ستنقذ أرواحا في أوكرانيا، فهم مرحب بهم".
وتلعب الشباك دورا فعالا في التصدي للطائرات الانتحارية، بينما ساهم صيادون من
السويد
والدنمارك بمئات الأطنان من الشبكات القديمة.
وبحسب تقارير أوكرانية، كان الجيش يتعامل مع أكثر من 500 طائرة بدون طيار يوميا في
تموز
الماضي.
وأكدت المتحدثة باسم اللواء الأوكراني 93،
إيرينا
ريباكوفا، أن الشبكات ليست حلا نهائيا لكنها جزء مهم من الدفاع ضد الطائرات الروسية، مشيرة إلى جهود مستمرة لتحسين فعاليتها.
مواضيع ذات صلة
كيف تقوم إسرائيل بتدمير الأبراج في غزة بواسطة صاروخٍ واحدٍ فقط؟
Lebanon 24
كيف تقوم إسرائيل بتدمير الأبراج في غزة بواسطة صاروخٍ واحدٍ فقط؟
09/11/2025 22:56:18
09/11/2025 22:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
Lebanon 24
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
09/11/2025 22:56:18
09/11/2025 22:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"ريا نوفوستي": الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 44 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل
Lebanon 24
"ريا نوفوستي": الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 44 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل
09/11/2025 22:56:18
09/11/2025 22:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: الحرب الروسية على أوكرانيا لم تعد تقتصر على الأراضي
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: الحرب الروسية على أوكرانيا لم تعد تقتصر على الأراضي
09/11/2025 22:56:18
09/11/2025 22:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطانية
سكاي نيوز
البريطاني
السويد
إيرينا
روسيا
الروس
تابع
قد يعجبك أيضاً
الصراع بين إسرائيل وإيران قد يندلع في أي لحظة.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
الصراع بين إسرائيل وإيران قد يندلع في أي لحظة.. تقرير يكشف التفاصيل
15:47 | 2025-11-09
09/11/2025 03:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحريف خطاب ترامب.. استقالة مدير عام "بي بي سي" ومديرة الأخبار
Lebanon 24
بعد تحريف خطاب ترامب.. استقالة مدير عام "بي بي سي" ومديرة الأخبار
15:44 | 2025-11-09
09/11/2025 03:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من ترامب.. سيدفع 2000 دولار لهؤلاء
Lebanon 24
مفاجأة من ترامب.. سيدفع 2000 دولار لهؤلاء
15:36 | 2025-11-09
09/11/2025 03:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الديمقراطيون يتحركون لإنهاء الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
الديمقراطيون يتحركون لإنهاء الإغلاق الحكومي
15:23 | 2025-11-09
09/11/2025 03:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مواقع لتنظيم القاعدة جنوب اليمن
Lebanon 24
قصف مواقع لتنظيم القاعدة جنوب اليمن
15:18 | 2025-11-09
09/11/2025 03:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:04 | 2025-11-09
09/11/2025 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
01:15 | 2025-11-09
09/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
16:43 | 2025-11-08
08/11/2025 04:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:47 | 2025-11-09
الصراع بين إسرائيل وإيران قد يندلع في أي لحظة.. تقرير يكشف التفاصيل
15:44 | 2025-11-09
بعد تحريف خطاب ترامب.. استقالة مدير عام "بي بي سي" ومديرة الأخبار
15:36 | 2025-11-09
مفاجأة من ترامب.. سيدفع 2000 دولار لهؤلاء
15:23 | 2025-11-09
الديمقراطيون يتحركون لإنهاء الإغلاق الحكومي
15:18 | 2025-11-09
قصف مواقع لتنظيم القاعدة جنوب اليمن
14:54 | 2025-11-09
كوشنير في إسرائيل
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 22:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 22:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 22:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24