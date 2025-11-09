Advertisement

عربي-دولي

"تينو" و"فونغ وونغ" يضربان بقوّة: عشرات القتلى ومليون مشرّد

Lebanon 24
09-11-2025 | 07:24
أعلن المجلس الوطني للحدّ من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، أنّ عدد قتلى الإعصار "تينو" الذي اجتاح جزر فيساياس ارتفع إلى 224، بينما فرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم بسبب الإعصار "فونغ وونغ".
وارتفع عدد المفقودين إلى 109، بينما أصيب 526 شخصا، معظمهم في سيبو. كما أدى الإعصار إلى تضرر أكثر من 946 ألف أسرة، أي ما يعادل أكثر من 3.3 مليون شخص في 7269 قرية ضمن 8 مناطق مختلفة من أنحاء الفلبين.

وفي سياق متصل، يواصل الإعصار "فونغ وونغ" ضرب الفلبين بقوة مدمرة، حيث لقيت امرأة حتفها نتيجة الفيضانات، بينما أجلي أكثر من 1.2 مليون شخص تحسبا للعاصفة، التي تصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 230 كيلومترا في الساعة. (سكاي نيوز)
