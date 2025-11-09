Advertisement

إقتصاد

روسيا تُعيد إصلاح خطّ الكهرباء الثانيّ في محطة زابوريجيا النووية

Lebanon 24
09-11-2025 | 07:51
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنّ "روسيا التي تُسيطر على محطة زابوريجيا النووية في جنوب شرق أوكرانيا، بدأت إصلاح الخط الثاني لتوليد الكهرباء".
