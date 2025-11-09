في ظروف صعبة جدّاً... كيف يعيش ساركوزي داخل السجن؟

أثار للرئيس الفرنسي السابق في سجنه قلق محيطه، إذ يرفض تناول أي وجبة مقدمة من مطبخ السجن خوفًا من التسميم، ويقتصر طعامه على الزبادي فقط.

وقال أحد المقربين من : "لا يعرف حتى كيف يطبخ بيضة، ويرفض ذلك من حيث المبدأ".

ومنذ دخوله إلى سجن "لا سانتيه" في الدائرة الرابعة عشرة في في 21 تشرين الأول 2025، يعيش ساركوزي ظروفًا صعبة، وسط تهديدات وإهانات من بعض السجناء، ما دفع السلطات لتخصيص اثنين من ضباط الأمن لمرافقته يوميًا لحمايته. (ارم نيوز)