عربي-دولي

في ظروف صعبة جدّاً... كيف يعيش ساركوزي داخل السجن؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 07:58
أثار النظام الغذائي للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في سجنه قلق محيطه، إذ يرفض تناول أي وجبة مقدمة من مطبخ السجن خوفًا من التسميم، ويقتصر طعامه على الزبادي فقط.
وقال أحد المقربين من ساركوزي: "لا يعرف حتى كيف يطبخ بيضة، ويرفض ذلك من حيث المبدأ".
ومنذ دخوله إلى سجن "لا سانتيه" في الدائرة الرابعة عشرة في العاصمة الفرنسية باريس في 21 تشرين الأول 2025، يعيش ساركوزي ظروفًا صعبة، وسط تهديدات وإهانات من بعض السجناء، ما دفع السلطات لتخصيص اثنين من ضباط الأمن لمرافقته يوميًا لحمايته. (ارم نيوز)
 
 
 
 
