إقتصاد

رئيس مصرف أمبركي يُحذّر من ركود إقتصادي

Lebanon 24
09-11-2025 | 08:21
حذر رئيس مصرف نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز، من أنّ "المشاكل المتزايدة التي يواجهها الأميركيون الأكثر فقرا قد تؤدي إلى ركود اقتصادي في البلاد".
وقال وليامز بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إنّ "المشاكل المتزايدة التي يُعاني منها الأميركيون الأكثر فقراً تعرض اقتصاد العالم الأكثر أهمية لخطر الركود",
 
وشدّد على "ضرورة الموازنة التي يواجهها مسؤولو المصرف المركزي عند النظر في مسألة خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في أيلول".

وأضاف أنّ "البيانات والمحادثات مع قادة المجتمع أشارت إلى أن العديد من الأسر الأكثر فقرا تواجه أزمة القدرة على تحمل التكاليف". (روسيا اليوم)
