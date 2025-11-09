Advertisement

عربي-دولي

عن 92 عاماً... وفاة العلامة والداعية زغلول النجار

Lebanon 24
09-11-2025 | 08:35
بعدما قضى الداعية الإسلامي زغلول النجار أياماً في مستشفى الخالدي في العاصمة الأردنيّة عمّان، أُعلِنَ عن وفاته اليوم الأحد.
ونعت الأوساط العلمية والدعوية في العالم العربي والإسلامي النجار، الذي توفي عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد مسيرة علمية وفكرية حافلة.

وبحسب "العربية"، ستُقام صلاة الجنازة على النجار يوم غد الاثنين بعد صلاة الظهر في مسجد أبو عيشة – طريق المطار، ويُوارى جثمانه الثرى في مقبرة أم القطين/لواء ناعور. (العربية)
