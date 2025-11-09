عن 92 عاماً... وفاة العلامة والداعية زغلول النجار

بعدما قضى الداعية الإسلامي زغلول أياماً في مستشفى في العاصمة الأردنيّة عمّان، أُعلِنَ عن وفاته اليوم الأحد.

ونعت الأوساط العلمية والدعوية في العالم العربي والإسلامي النجار، الذي توفي عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد مسيرة علمية وفكرية حافلة.



وبحسب "العربية"، ستُقام صلاة الجنازة على النجار يوم غد الاثنين بعد صلاة الظهر في أبو عيشة – ، ويُوارى جثمانه الثرى في مقبرة أم القطين/لواء ناعور. (العربية)