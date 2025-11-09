Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تسلمت جثة غولدن من حماس

Lebanon 24
09-11-2025 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1440004-638983003558766170.png
Doc-P-1440004-638983003558766170.png photos 0
أعلنت إسرائيل تسلم جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن من الصليب الأحمر، الذي تسلمها بدوره من حركة حماس.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "تلقينا من الصليب الأحمر تابوتا يحتوي على جثة هدار غولدن".

وكان الجندي الإسرائيلي قد قتل في عام 2014، وتم احتجاز جثته في الأسر لأكثر من 11 عاما.

وسيتولى المعهد الإسرائيلي للطب الشرعي تحديد هويتها، وإذا تم التعرف على الجثة على أنها لأحد الرهائن فسوف يتبقى 4 جثث لرهائن في غزة. (سكاي نيوز عربية)
 
 
