إسرائيل تسلمت جثة غولدن من حماس

أعلنت تسلم جثة الجندي هدار من ، الذي تسلمها بدوره من حركة .وقال في بيان: "تلقينا من الأحمر تابوتا يحتوي على جثة هدار غولدن".وكان الجندي الإسرائيلي قد قتل في عام 2014، وتم احتجاز جثته في الأسر لأكثر من 11 عاما.وسيتولى المعهد الإسرائيلي للطب الشرعي تحديد هويتها، وإذا تم التعرف على الجثة على أنها لأحد الرهائن فسوف يتبقى 4 جثث لرهائن في غزة. (سكاي نيوز عربية)