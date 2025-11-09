كييف: موسكو تتعمد تعريض السلامة النووية في أوروبا للخطر

قال الأوكراني أندريه سيبيها، إن الهجمات الكبيرة التي شنتها باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ يوم الجمعة، استهدفت محطات فرعية للطاقة تزود اثنتين من محطات الطاقة النووية بالكهرباء.

وأضاف سيبيها في بيان عبر منصة "إكس"، مساء أمس السبت، أن "روسيا استهدفت مجدداً الفرعية التي تزود محطتي خميلنيتسكي وريفني بالكهرباء".



وأوضح سيبيها أن "هذه الضربات لم تكن عشوائية بل مخططاً لها جيداً. روسيا تعرض السلامة النووية في للخطر بشكل متعمد".



ودعا سيبيها إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي للتصدي للمخاطر الناتجة عن هذه الهجمات. (العربية)