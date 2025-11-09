وزير النقل الأميركي: المطارات تُعاني من نقص في المراقبين الجويين

قال وزير النقل الأميركي، إنّ "المطارات تُعاني من نقص يتراوح بين 1000 إلى 2000 مراقب جويّ".

وأضاف أنّ "الطيارين يشكون من عدم إستجابة مراقبي الحركة الجوية".

وأشار إلى أنّ " الذين لن يتمكنوا من قضاء العطلات مع أسرهم سيكون كبيراً".