انتهاء التصويت الخاص في العراق تمهيدًا للاقتراع العام

أغلقت المراكز في مساء الأحد أبوابها معلنة انتهاء التصويت الخاص الذي شمل القوات الأمنية والعسكرية والبيشمركة والحشد الشعبي ضمن الانتخابات .

وشهدت 18 محافظة اقتراعًا إلكترونيًا لنحو 1,313,859 ناخبًا من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز والحشد والمنافذ الحدودية، إضافة إلى وزارتي البيشمركة والداخلية في ، لاختيار برلمان من 329 نائبًا.

وأفادت المفوضية المستقلة للانتخابات بأن نسبة التصويت تجاوزت 67% وأن العملية جرت بانسيابية وسط حضور مراقبين دوليين ومن دون خروقات تُذكر، استعدادًا للتصويت العام يوم الثلاثاء.

وذكرت المفوضية المصادقة على 7,768 مرشحًا (2,248 امرأة و5,520 رجلًا)، مع أكثر من 21.4 مليون ناخب موزعين على التصويت العام والخاص وتصويت ، فيما يبلغ عدد مراكز التصويت العام 8,703 مركزًا تضم 39,285 محطة اقتراع في عموم البلاد. (سكاي نيوز)