وذكرت الوزارة أنه تم منذ 1 حزيران إجلاء نحو 124 ألف شخص، بينهم أكثر من 14.5 ألف طفل، من المناطق القريبة من الجبهات، بينهم 24.6 ألف من دنيبروبتروفسك، و85.4 ألف من دونيتسك، و5.4 ألف من خاركيف، إضافة إلى مئات من زابوروجيه وخيرسون.وتبرر السلطات عمليات الإجلاء بـ"معايير السلامة"، رغم إقرار كليمنكو بوجود رفض شعبي واسع لمغادرة المنازل. من جانبه، قال سينيغوبوف إن الشرطة الخاصة تشرف على تنفيذ الإخلاء، معتبرًا أن أداءها "أكثر فاعلية" من المتطوعين الذين يفتقرون للسلطات الرسمية. (روسيا اليوم)