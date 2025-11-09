Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تأمر بإجلاء إلزامي للأطفال.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 11:53
أمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء إلزامي للأطفال مع ذويهم من مستوطنات في منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه الخاضعتين لسيطرة كييف، وفق بيان وزارة التنمية الإقليمية الأوكرانية على "تلغرام". وأوضح البيان أن الإجراء يشمل "مستوطنات فردية" دون تحديدها، في ظل تصاعد القتال قرب خطوط التماس.
وذكرت الوزارة أنه تم منذ 1 حزيران إجلاء نحو 124 ألف شخص، بينهم أكثر من 14.5 ألف طفل، من المناطق القريبة من الجبهات، بينهم 24.6 ألف من دنيبروبتروفسك، و85.4 ألف من دونيتسك، و5.4 ألف من خاركيف، إضافة إلى مئات من زابوروجيه وخيرسون.

وتبرر السلطات عمليات الإجلاء بـ"معايير السلامة"، رغم إقرار وزير الداخلية إيغور كليمنكو بوجود رفض شعبي واسع لمغادرة المنازل. من جانبه، قال رئيس إدارة خاركوف أوليغ سينيغوبوف إن الشرطة الخاصة تشرف على تنفيذ الإخلاء، معتبرًا أن أداءها "أكثر فاعلية" من المتطوعين الذين يفتقرون للسلطات الرسمية. (روسيا اليوم)
