عربي-دولي

وزير الخارجية الأوكراني: لاجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Lebanon 24
09-11-2025 | 11:56
قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، إن الهجمات الكبيرة التي شنتها روسيا باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ يوم الجمعة، استهدفت محطات فرعية للطاقة تزود اثنتين من محطات الطاقة النووية الأوكرانية بالكهرباء.
وأضاف سيبيها في بيان عبر منصة "إكس"، مساء أمس السبت، أن "روسيا استهدفت مجدداً المحطات الفرعية التي تزود محطتي خميلنيتسكي وريفني بالكهرباء".

وأوضح سيبيها أن "هذه الضربات لم تكن عشوائية بل مخططاً لها جيداً. روسيا تعرض السلامة النووية في أوروبا للخطر بشكل متعمد".

ودعا سيبيها إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتصدي للمخاطر الناتجة عن هذه الهجمات.
