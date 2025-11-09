Advertisement

عربي-دولي

للتصدي للمسيرات.. بريطانيا ترسل خبراء ومعدات عسكرية لبلجيكا

Lebanon 24
09-11-2025 | 12:17
قال ريتشارد نايتون قائد الجيش البريطاني، اليوم الأحد، إن بريطانيا بدأت في إرسال خبراء ومعدات إلى بلجيكا لمساعدتها في التصدي لطائرات مسيرة مثيرة للقلق تم رصدها وتسببت في إغلاق المطارات مؤقتاً.
وتم رصد مسيرات فوق مطارات وقواعد عسكرية في بلجيكا، الأسبوع الماضي، بعد أن تسببت في اضطراب كبير في أنحاء أوروبا في الأشهر القليلة الماضية.

وصرح نايتون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن نظيره البلجيكي طلب المساعدة، وأن المعدات والأفراد في الطريق.

وتابع: "لقد اتفقنا أنا ووزير الدفاع الأسبوع الماضي على نشر أفراد ومعدات في بلجيكا لمساعدتها"، دون أن يقدم تفاصيل عن نوع المعدات التي سيتم إرسالها أو عدد الأفراد.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24