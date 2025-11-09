للتصدي للمسيرات.. بريطانيا ترسل خبراء ومعدات عسكرية لبلجيكا

Advertisement

قال ريتشارد نايتون ، اليوم الأحد، إن بدأت في إرسال خبراء ومعدات إلى لمساعدتها في التصدي لطائرات مسيرة مثيرة للقلق تم رصدها وتسببت في إغلاق المطارات مؤقتاً.وتم رصد فوق مطارات وقواعد عسكرية في بلجيكا، الأسبوع الماضي، بعد أن تسببت في اضطراب كبير في أنحاء في الأشهر القليلة الماضية.وصرح نايتون لهيئة الإذاعة (بي بي سي) بأن نظيره البلجيكي طلب المساعدة، وأن المعدات والأفراد في الطريق.وتابع: "لقد اتفقنا أنا ووزير الدفاع الأسبوع الماضي على نشر أفراد ومعدات في بلجيكا لمساعدتها"، دون أن يقدم تفاصيل عن نوع المعدات التي سيتم إرسالها أو عدد الأفراد.