عربي-دولي

الكرملين: بوتين لم يصدر أي تعليمات للبدء بالإعداد لتجارب نووية

Lebanon 24
09-11-2025 | 13:25
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أي تعليمات للبدء في إعداد التجارب النووية، ويتعين أولاً تقييم جدواها.
وقال بيسكوف: "لم يصدر الرئيس أي أوامر ببدء الاستعدادات. أولاً، علينا أن نفهم ما إذا كنا بحاجة إلى القيام بذلك. يجب أن يكون هذا قراراً جاداً للغاية، ومبرراً، ومدروساً بعناية. سيعمل خبراؤنا على ذلك الآن"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن "بوتين أكد مراراً وتكراراً أن روسيا ملتزمة بالتزاماتها بحظر التجارب النووية".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24