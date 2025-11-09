الكرملين: بوتين لم يصدر أي تعليمات للبدء بالإعداد لتجارب نووية

Advertisement

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ، أن لم يصدر أي تعليمات للبدء في إعداد التجارب النووية، ويتعين أولاً تقييم جدواها.وقال بيسكوف: "لم يصدر الرئيس أي أوامر ببدء الاستعدادات. أولاً، علينا أن نفهم ما إذا كنا بحاجة إلى القيام بذلك. يجب أن يكون هذا قراراً جاداً للغاية، ومبرراً، ومدروساً بعناية. سيعمل خبراؤنا على ذلك الآن"، بحسب ما ذكرته وكالة " " الروسية للأنباء.وأضاف المتحدث باسم أن " أكد مراراً وتكراراً أن ملتزمة بالتزاماتها بحظر التجارب النووية".