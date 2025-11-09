Advertisement

عربي-دولي

كوشنير في إسرائيل

Lebanon 24
09-11-2025 | 14:54
ذكر مصدر مطلع أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى إسرائيل الأحد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة، بحسب "رويترز".
وقال المصدر، إن من المتوقع أن يلتقي كوشنر مع نتنياهو غداً الاثنين، ولم يرد البيت الأبيض ولا مكتب نتنياهو بعد على طلب للتعليق. (ارم)
15:47 | 2025-11-09
15:44 | 2025-11-09
15:36 | 2025-11-09
15:23 | 2025-11-09
15:18 | 2025-11-09
14:00 | 2025-11-09
