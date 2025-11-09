كوشنير في إسرائيل

Advertisement

ذكر مصدر مطلع أن صهر وصل إلى الأحد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بشأن تنفيذ الخطة لإنهاء حرب غزة، بحسب " ".وقال المصدر، إن من المتوقع أن يلتقي كوشنر مع غداً الاثنين، ولم يرد ولا مكتب نتنياهو بعد على طلب للتعليق. (ارم)