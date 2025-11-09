24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قصف مواقع لتنظيم القاعدة جنوب اليمن
Lebanon 24
09-11-2025
|
15:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر عن أنّ طائرة يُعتقد أنها أميركية، نفذت مساء الأحد غارتين على مواقع لتنظيم
القاعدة
في بلدة خورة بمديرية مرخة السفلى بمحافظة
شبوة
جنوب اليمن
، في منطقة تُعدّ ملاذًا للتنظيم المدعوم من الحوثيين.
Advertisement
وتتبع خورة إدارياً مديرية مرخة السفلى وتبعد عن
مركز محافظة
شبوة بأكثر من 120 كيلو متراً، وتتاخم حدود
محافظة البيضاء
.
ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن المستهدفين في الغارتين الأميركيتين، وفقا للمصدر. (العين)
مواضيع ذات صلة
الحدث: 3 غارات أميركية تستهدف مواقع لتنظيم القاعدة في شبوة باليمن
Lebanon 24
الحدث: 3 غارات أميركية تستهدف مواقع لتنظيم القاعدة في شبوة باليمن
10/11/2025 05:02:41
10/11/2025 05:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
محفوظ: لتنظيم الإعلام الرقمي وإنشاء نقابة للمواقع الإلكترونية
Lebanon 24
محفوظ: لتنظيم الإعلام الرقمي وإنشاء نقابة للمواقع الإلكترونية
10/11/2025 05:02:41
10/11/2025 05:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: الجيش السوداني واصل قصف مواقع للدعم بدارفور وكردفان الساعات الماضية
Lebanon 24
العربية: الجيش السوداني واصل قصف مواقع للدعم بدارفور وكردفان الساعات الماضية
10/11/2025 05:02:41
10/11/2025 05:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر عسكرية سودانية: الجيش قصف مواقع للدعم في أم بادر شمال كردفان
Lebanon 24
مصادر عسكرية سودانية: الجيش قصف مواقع للدعم في أم بادر شمال كردفان
10/11/2025 05:02:41
10/11/2025 05:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظة البيضاء
نظيم القاعدة
مركز محافظة
جنوب اليمن
الحوثي
العين
داري
تابع
قد يعجبك أيضاً
موسكو: تقدّم في زابوريجيا… وانقطاعات واسعة للكهرباء
Lebanon 24
موسكو: تقدّم في زابوريجيا… وانقطاعات واسعة للكهرباء
16:57 | 2025-11-09
09/11/2025 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّل سوريا الاقتصادي محور لقاء الشرع ومديرة صندوق النقد
Lebanon 24
تحوّل سوريا الاقتصادي محور لقاء الشرع ومديرة صندوق النقد
16:49 | 2025-11-09
09/11/2025 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم قطارين قرب براتيسلافا
Lebanon 24
تصادم قطارين قرب براتيسلافا
16:45 | 2025-11-09
09/11/2025 04:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شويغو في القاهرة… مباحثات أمنية وعسكرية واسعة
Lebanon 24
شويغو في القاهرة… مباحثات أمنية وعسكرية واسعة
16:09 | 2025-11-09
09/11/2025 04:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: للضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
Lebanon 24
حماس: للضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:02 | 2025-11-09
09/11/2025 04:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
01:15 | 2025-11-09
09/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:04 | 2025-11-09
09/11/2025 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-11-09
موسكو: تقدّم في زابوريجيا… وانقطاعات واسعة للكهرباء
16:49 | 2025-11-09
تحوّل سوريا الاقتصادي محور لقاء الشرع ومديرة صندوق النقد
16:45 | 2025-11-09
تصادم قطارين قرب براتيسلافا
16:09 | 2025-11-09
شويغو في القاهرة… مباحثات أمنية وعسكرية واسعة
16:02 | 2025-11-09
حماس: للضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:00 | 2025-11-09
ما هي شروط السلطة الفلسطينية لإدارة غزة؟
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 05:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 05:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 05:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24