قصف مواقع لتنظيم القاعدة جنوب اليمن

أفادت مصادر عن أنّ طائرة يُعتقد أنها أميركية، نفذت مساء الأحد غارتين على مواقع لتنظيم في بلدة خورة بمديرية مرخة السفلى بمحافظة ، في منطقة تُعدّ ملاذًا للتنظيم المدعوم من الحوثيين.

وتتبع خورة إدارياً مديرية مرخة السفلى وتبعد عن شبوة بأكثر من 120 كيلو متراً، وتتاخم حدود .



ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن المستهدفين في الغارتين الأميركيتين، وفقا للمصدر. (العين)