عربي-دولي

قصف مواقع لتنظيم القاعدة جنوب اليمن

Lebanon 24
09-11-2025 | 15:18
أفادت مصادر عن أنّ طائرة يُعتقد أنها أميركية، نفذت مساء الأحد غارتين على مواقع لتنظيم القاعدة في بلدة خورة بمديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة جنوب اليمن، في منطقة تُعدّ ملاذًا للتنظيم المدعوم من الحوثيين.
وتتبع خورة إدارياً مديرية مرخة السفلى وتبعد عن مركز محافظة شبوة بأكثر من 120 كيلو متراً، وتتاخم حدود محافظة البيضاء.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن المستهدفين في الغارتين الأميركيتين، وفقا للمصدر. (العين)
 
