شويغو في القاهرة… مباحثات أمنية وعسكرية واسعة

استقبلته في فايزة أبو النجا مستشارة المصري والسفير الروسي غيورغي بوريسِنكو.بحسب بيان مجلس الأمن الروسي، يلتقي شويغو الرئيس ومستشارته للأمن القومي ووزيري الخارجية والدفاع بدر عبد العاطي وعبد المجيد صقر، ورؤساء . وتشمل المباحثات التعاون وتبادل الآراء حول قضايا إقليمية ودولية، ومتابعة تنفيذ اتفاقات على أعلى مستوى، والتعاون العسكري والفني، وتفعيل الحوار بين أجهزة إنفاذ القانون والخدمات الخاصة، وأمن المعلومات ومكافحة الإرهاب والتطرف، مع تركيز على المشاريع الاستراتيجية الروسية في التجارة والاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي. (روسيا اليوم)