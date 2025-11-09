Advertisement

عربي-دولي

شويغو في القاهرة… مباحثات أمنية وعسكرية واسعة

Lebanon 24
09-11-2025 | 16:09
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى مصر على رأس وفد حكومي رفيع، يضم ممثلين لوزارات الداخلية والخارجية والعدل والصناعة والتجارة، إضافة إلى هيئات بينها الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري-التقني و"روس أوبورون إكسبورت" و"روساتوم" و"روس كوسموس".
استقبلته في المطار فايزة أبو النجا مستشارة الأمن القومي المصري والسفير الروسي غيورغي بوريسِنكو.

بحسب بيان مجلس الأمن الروسي، يلتقي شويغو الرئيس عبد الفتاح السيسي ومستشارته للأمن القومي ووزيري الخارجية والدفاع بدر عبد العاطي وعبد المجيد صقر، ورؤساء الأجهزة الأمنية. وتشمل المباحثات التعاون الثنائي وتبادل الآراء حول قضايا إقليمية ودولية، ومتابعة تنفيذ اتفاقات على أعلى مستوى، والتعاون العسكري والفني، وتفعيل الحوار بين أجهزة إنفاذ القانون والخدمات الخاصة، وأمن المعلومات ومكافحة الإرهاب والتطرف، مع تركيز على المشاريع الاستراتيجية الروسية في التجارة والاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي. (روسيا اليوم)
 
عبد الفتاح السيسي

الأجهزة الأمنية

مكافحة الإرهاب

الأمن القومي

روسيا اليوم

عبد الفتاح

مجلس الأمن

القاهرة

