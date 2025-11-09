Advertisement

عربي-دولي

حماس: للضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

Lebanon 24
09-11-2025 | 16:02
أعلنت حماس، أن إسرائيل ترفض السماح بخروج المحاصرين في أنفاق رفح حتى الآن.
وكشفت حركة حماس أنها اتفقت مع مصر على لجنة إدارة غزة، لكن إسرائيل عطلت تشكيلها.
وذكرت الحركة أن الاتفاق كان يقضي بتشكيل لجنة لإدارة غزة من 8 أعضاء، بينهم امرأة، برئاسة مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطيني، أمجد الشوا.

وحثت حماس الوسطاء الضغط على إسرائيل للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وأفاد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، بأن الحركة أبلغت الوسطاء استعدادها لسحب مقاتليها من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24