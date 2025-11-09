حماس: للضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة



وكشفت حركة حماس أنها اتفقت مع مصر على ، لكن إسرائيل عطلت تشكيلها. أعلنت ، أن ترفض السماح بخروج المحاصرين في أنفاق حتى الآن.

وذكرت الحركة أن الاتفاق كان يقضي بتشكيل لجنة لإدارة غزة من 8 أعضاء، بينهم امرأة، برئاسة مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطيني، أمجد الشوا.



وحثت حماس الوسطاء الضغط على إسرائيل للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأفاد القيادي في حركة حماس، ، بأن الحركة أبلغت الوسطاء استعدادها لسحب مقاتليها من المناطق التي يسيطر عليها الجيش في .