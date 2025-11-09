Advertisement

عربي-دولي

تحوّل سوريا الاقتصادي محور لقاء الشرع ومديرة صندوق النقد

Lebanon 24
09-11-2025 | 16:49
بحث الرئيس السوري أحمد الشرع سبل التعاون المحتملة بين بلاده وصندوق النقد الدولي، و"التحول الاقتصادي الذي يحتاجه السوريون"، خلال لقاء مع المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا.
اللقاء الذي جرى في العاصمة الأميركية واشنطن على هامش الزيارة التي يجريها الشرع إلى الولايات المتحدة الأميركية، ركز على سبل "تعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي في سوريا"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

من جهتها، قالت غورغييفا في منشور على "إكس" إن الزيارة ناقشت "التحوّل الاقتصادي الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه، والذي تعمل الحكومة على تحقيقه".
