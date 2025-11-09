تحوّل سوريا الاقتصادي محور لقاء الشرع ومديرة صندوق النقد

Advertisement

بحث الرئيس السوري سبل التعاون المحتملة بين بلاده وصندوق ، و"التحول الاقتصادي الذي يحتاجه السوريون"، خلال لقاء مع المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا.اللقاء الذي جرى في العاصمة الأميركية على هامش الزيارة التي يجريها إلى الأميركية، ركز على سبل "تعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي في "، بحسب " ".من جهتها، قالت غورغييفا في منشور على "إكس" إن الزيارة ناقشت "التحوّل الاقتصادي الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه، والذي تعمل الحكومة على تحقيقه".