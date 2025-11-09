Advertisement

موسكو: تقدّم في زابوريجيا… وانقطاعات واسعة للكهرباء

Lebanon 24
09-11-2025 | 16:57
Doc-P-1440173-638983300590873668.png
Doc-P-1440173-638983300590873668.png photos 0
أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة ريبنه في زابوريجيا الأوكرانية. وبالتوازي، أفادت سلطات محلية روسية بانقطاع التيار عن أكثر من 20 ألف شخص نتيجة ضربات أوكرانية استهدفت منشآت طاقة في مناطق حدودية.
في بيلغورود، قال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف إن شبكات الكهرباء والتدفئة تضررت بشدة في المدينة، مع انقطاعات في شوارع عدة.

وفي كورسك، اندلع حريق بمحطة طاقة في قرية كورينيفو تسبب بقطع الكهرباء عن عشر بلدات، فيما سُجّل حريق في منشأة تدفئة بمنطقة فورونيج.

وأعلنت الدفاع الروسية إسقاط 44 مسيّرة فوق بريانسك.
يأتي ذلك غداة ضربات روسية استهدفت منشآت الطاقة في أوكرانيا، قالت الشركة الوطنية إنها خفّضت القدرة الإنتاجية إلى "الصفر" الأحد، مع أضرار كبيرة وسقوط ما لا يقل عن 4 قتلى.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت ليلًا 69 مسيّرة على منشآت الطاقة، أسقطت منها 34، كما أعلنت إسقاط 406 مسيّرات و9 صواريخ من أصل 458 مسيّرة و45 صاروخًا في هجمات ليل الجمعة/السبت.
وزارة الدفاع الروسية

الشركة الوطنية

القوات الجوية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

أوكرانيا

التيار

روسيا

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2025-11-09
16:45 | 2025-11-09
16:09 | 2025-11-09
16:02 | 2025-11-09
16:00 | 2025-11-09
15:47 | 2025-11-09
