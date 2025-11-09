موسكو: تقدّم في زابوريجيا… وانقطاعات واسعة للكهرباء

Advertisement

أعلنت السيطرة على بلدة ريبنه في زابوريجيا . وبالتوازي، أفادت سلطات محلية روسية بانقطاع عن أكثر من 20 ألف شخص نتيجة ضربات أوكرانية استهدفت منشآت طاقة في مناطق حدودية.في بيلغورود، قال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف إن شبكات الكهرباء والتدفئة تضررت بشدة في المدينة، مع انقطاعات في شوارع عدة.وفي كورسك، اندلع حريق بمحطة طاقة في قرية كورينيفو تسبب بقطع الكهرباء عن عشر بلدات، فيما سُجّل حريق في منشأة تدفئة بمنطقة فورونيج.وأعلنت الدفاع الروسية إسقاط 44 مسيّرة فوق بريانسك.يأتي ذلك غداة ضربات روسية استهدفت منشآت الطاقة في ، قالت إنها خفّضت القدرة الإنتاجية إلى "الصفر" الأحد، مع أضرار كبيرة وسقوط ما لا يقل عن 4 قتلى.وذكرت الأوكرانية أن أطلقت ليلًا 69 مسيّرة على منشآت الطاقة، أسقطت منها 34، كما أعلنت إسقاط 406 مسيّرات و9 صواريخ من أصل 458 مسيّرة و45 صاروخًا في هجمات ليل الجمعة/السبت.