عربي-دولي
كوشنير في اسرائيل يلتقي نتنياهو اليوم.. هذا ما سيتم بحثه
10-11-2025
00:49
يلتقي المبعوث الأميركي غاريد
كوشنر
اليوم
في إسرائيل
برئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
لبحث المرحلة التالية من الخطة الأميركية لغزة.
ومن المتوقع أن يناقش كوشنر مع
نتنياهو
أزمة عناصر
حماس
المتحصنين في
رفح
، وكذلك سبل المضي في اتفاق غزة والانتقال للمرحلة الثانية من الخطة.
هذا وكان
القضاء
الإسرائيلي وافق على طلب تقدم به
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بوقف جلسة محاكمته والتي كان مقررا عقدها اليوم على خلفية لقائه المرتقب مع كوشنر.
ومنذ بدء الاتفاق، سلّمت "حماس" الرهائن الإسرائيليين العشرين الأحياء، بينما تقول
إسرائيل
إنها تنتظر تسلم جثامين متبقية من أصل 28، وترهن بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية الرفات.
وأكّدت "
كتائب القسام
"، الجناح العسكري لحركة حماس أن عملية استخراج الجثث خلال المرحلة الماضية تمت في ظروف معقدة للغاية، وأن استكمال استخراج الجثث يتطلب طواقم ومعدات فنية إضافية.
وقالت، في بيان، الأحد، إنه لا يوجد في قاموسها "مبدأ استسلام أو تسليم النفس للعدو"، داعية الوسطاء لتحمّل مسؤولياتهم وإيجاد حل يضمن استمرار وقف إطلاق النار.
