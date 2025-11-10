كوشنير في اسرائيل يلتقي نتنياهو اليوم.. هذا ما سيتم بحثه



ومن المتوقع أن يناقش كوشنر مع أزمة عناصر المتحصنين في ، وكذلك سبل المضي في اتفاق غزة والانتقال للمرحلة الثانية من الخطة. يلتقي المبعوث الأميركي غاريد اليوم برئيس الوزراء لبحث المرحلة التالية من الخطة الأميركية لغزة.

هذا وكان الإسرائيلي وافق على طلب تقدم به بوقف جلسة محاكمته والتي كان مقررا عقدها اليوم على خلفية لقائه المرتقب مع كوشنر.



ومنذ بدء الاتفاق، سلّمت "حماس" الرهائن الإسرائيليين العشرين الأحياء، بينما تقول إنها تنتظر تسلم جثامين متبقية من أصل 28، وترهن بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية الرفات.



وأكّدت " "، الجناح العسكري لحركة حماس أن عملية استخراج الجثث خلال المرحلة الماضية تمت في ظروف معقدة للغاية، وأن استكمال استخراج الجثث يتطلب طواقم ومعدات فنية إضافية.



وقالت، في بيان، الأحد، إنه لا يوجد في قاموسها "مبدأ استسلام أو تسليم النفس للعدو"، داعية الوسطاء لتحمّل مسؤولياتهم وإيجاد حل يضمن استمرار وقف إطلاق النار.