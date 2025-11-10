24
عربي-دولي
سحابتان من البلازما الشمسية في طريقهما إلى الأرض
Lebanon 24
10-11-2025
|
02:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد مختبر
علم الفلك
الشمسي في
معهد بحوث الفضاء
التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن سحابتين من البلازما الشمسية ستغطيان الأرض الأسبوع الجاري، ويتوقع حدوث عواصف مغناطيسية معتدلة.
وأوضح المختبر أن النموذج الذي وضعه لتوقع تأثير النشاط الشمسي على الأرض، والذي يمتد حتى منتصف الأسبوع، يستند إلى حسابات دقيقة لحركة الرياح الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية. وبناءً على هذه المعطيات، من المتوقع أن تصل سحابتان من البلازما إلى محيط كوكبنا في الأيام المقبلة.
وأشار البيان إلى أن السحابة الأولى نتجت عن توهج شمسي صغير نسبيًا بقوة M1.7 وقع في 7 تشرين الثاني. وعلى الرغم من ضعفه، من المتوقع أن يُسبب عاصفة مغناطيسية من الفئة G2 خلال النصف الأول من يوم 10 تشرين الثاني، وهي عاصفة معتدلة قد تؤثر على أنظمة الملاحة وشبكات الكهرباء في بعض المناطق.
أما السحابة الثانية، فهي ناتجة عن انبعاث كتلي رئيسي أعقب توهجًا شمسيًا أكبر. وتشير الحسابات إلى أن الأجزاء الأكثر كثافة من هذا الانبعاث اتجهت شمالًا بشكل ملحوظ لحظة انفصالها عن سطح الشمس، ولن تصل مباشرة إلى مستوى الأرض، بل ستمر فوقها. ومع ذلك، لا تزال هناك احتمالات لتأثير جيومغناطيسي، قد يصل إلى فئة G2، أو في أقصى تقدير إلى G3 (عاصفة قوية نسبيًا)، رغم أن التقييمات النهائية لم تُصدر بعد.
ويتوقع العلماء أن تصل آثار هذا الانبعاث المتأخر إلى الأرض في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، 11 تشرين الثاني. (روسيا اليوم)
