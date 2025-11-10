Advertisement

عربي-دولي

سحابتان من البلازما الشمسية في طريقهما إلى الأرض

Lebanon 24
10-11-2025 | 02:19
A-
A+
Doc-P-1440286-638983633853675329.jpg
Doc-P-1440286-638983633853675329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مختبر علم الفلك الشمسي في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن سحابتين من البلازما الشمسية ستغطيان الأرض الأسبوع الجاري، ويتوقع حدوث عواصف مغناطيسية معتدلة. 
Advertisement
 
وأوضح المختبر أن النموذج الذي وضعه لتوقع تأثير النشاط الشمسي على الأرض، والذي يمتد حتى منتصف الأسبوع، يستند إلى حسابات دقيقة لحركة الرياح الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية. وبناءً على هذه المعطيات، من المتوقع أن تصل سحابتان من البلازما إلى محيط كوكبنا في الأيام المقبلة.

وأشار البيان إلى أن السحابة الأولى نتجت عن توهج شمسي صغير نسبيًا بقوة M1.7 وقع في 7 تشرين الثاني. وعلى الرغم من ضعفه، من المتوقع أن يُسبب عاصفة مغناطيسية من الفئة G2 خلال النصف الأول من يوم 10 تشرين الثاني، وهي عاصفة معتدلة قد تؤثر على أنظمة الملاحة وشبكات الكهرباء في بعض المناطق.

أما السحابة الثانية، فهي ناتجة عن انبعاث كتلي رئيسي أعقب توهجًا شمسيًا أكبر. وتشير الحسابات إلى أن الأجزاء الأكثر كثافة من هذا الانبعاث اتجهت شمالًا بشكل ملحوظ لحظة انفصالها عن سطح الشمس، ولن تصل مباشرة إلى مستوى الأرض، بل ستمر فوقها. ومع ذلك، لا تزال هناك احتمالات لتأثير جيومغناطيسي، قد يصل إلى فئة G2، أو في أقصى تقدير إلى G3 (عاصفة قوية نسبيًا)، رغم أن التقييمات النهائية لم تُصدر بعد.

ويتوقع العلماء أن تصل آثار هذا الانبعاث المتأخر إلى الأرض في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، 11 تشرين الثاني. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
اليوم.. عاصفة شمسية قوية جداً ستضرب الأرض
lebanon 24
10/11/2025 10:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير.. توهجات شمسية قوية تهدد الأرض اليوم!
lebanon 24
10/11/2025 10:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد موجة من التوهجات الشمسية.. المجال المغناطيسي للأرض يستقر
lebanon 24
10/11/2025 10:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إنطلاق المرحلة الأخيرة من إنارة أوتوستراد المتن السريع بالطاقة الشمسية
lebanon 24
10/11/2025 10:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

معهد بحوث الفضاء

أكاديمية العلوم

روسيا اليوم

علم الفلك

أكاديمية

الملاح

روسيا

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-11-10
03:18 | 2025-11-10
03:16 | 2025-11-10
03:08 | 2025-11-10
02:31 | 2025-11-10
02:30 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24