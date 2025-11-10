Advertisement

عربي-دولي

الإمارات لا ترجّح المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة

Lebanon 24
10-11-2025 | 02:30
أعلن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش اليوم الإثنين أن الإمارات لا ترجّح المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة، نظرا لافتقارها إلى إطار عمل واضح.
Advertisement

وقال قرقاش خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي: "لا ترى الإمارات حتى الآن إطار عمل واضح لقوة حفظ الاستقرار. وفي ظل هذه الظروف، لن تشارك على الأرجح في مثل هذه القوة".

وتشمل المهام المفترضة لهذه القوة نزع سلاح الفصائل المسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية داخل القطاع، فضلاً عن إنفاذ القانون وتأمين الحدود مع مصر وحماية الممرات الإنسانية والمدنيين.



