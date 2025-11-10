الإمارات لا ترجّح المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة

Advertisement

أعلن لرئيس ، اليوم الإثنين أن لا ترجّح المشاركة في لحفظ الاستقرار في غزة، نظرا لافتقارها إلى إطار عمل واضح.وقال خلال ملتقى الاستراتيجي: "لا ترى الإمارات حتى الآن إطار عمل واضح لقوة حفظ الاستقرار. وفي ظل هذه الظروف، لن تشارك على الأرجح في مثل هذه القوة".وتشمل المهام المفترضة لهذه القوة نزع سلاح الفصائل المسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية داخل القطاع، فضلاً عن إنفاذ القانون وتأمين الحدود مع مصر وحماية الممرات الإنسانية والمدنيين.