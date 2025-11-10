Advertisement

عربي-دولي

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر

Lebanon 24
10-11-2025
توافد المصريون بالداخل على مراكز الاقتراع، صباح اليوم الاثنين، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 تشرين الثاني الجاري وسط إشراف قضائي.
وانطلقت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة هي "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح"، فيما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً، وتشمل هذه المرحلة 70 دائرة انتخابية، ويبلغ إجمالي المرشحين المتنافسين فيها 1281 مرشحاً ما بين النظام الفردي والقوائم.

أكثر من 35 مليونا يحق لهم الاقتراع
وقال المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في تصريحات صحافية، إن الهيئة الوطنية وفرت وسائل مساعدة للتيسير على المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن الانتخابات ستجرى بنزاهة وشفافية وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون والمعايير الدولية المتعارف عليها.

وتنعقد الانتخابات بالمرحلة الأولى في 14 محافظة تضم 5606 لجان فرعية، فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه المرحلة الانتخابية 35 مليوناً و279 ألفاً و922 ناخباً، ومن المقرر أن تجرى عمليات الفرز عقب إغلاق الصناديق مساء غدٍ الثلاثاء، تمهيداً لإعلان النتائج يوم 18 تشرين الثاني الجاري.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الخارج ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب جرت يومي الجمعة والسبت، فيما تأتي انتخابات البرلمان بعد نحو 3 أشهر فقط من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في أغسطس الماضي، وبلغت نسبة المشاركة فيها نحو 17% من إجمالي المسجلين في قوائم الناخبين.
