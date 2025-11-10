Advertisement

عربي-دولي

جدلٌ كبير في ليبيا... مسلّحون يُرافقون نجل قائد عسكريّ من المدرسة إلى المنزل!

Lebanon 24
10-11-2025 | 05:13
A-
A+
Doc-P-1440401-638983739996845685.jpg
Doc-P-1440401-638983739996845685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، موجة واسعة من الجدل، بعدما أظهر موكب سيارات عسكرية ورباعية الدفع مجهزّة ومدججّة بالسلاح ومصفّحة، يرافق نجل قائد "الكتيبة 55" معمّر الضاوي، من مدرسته إلى منزله.
Advertisement

وأظهر المقطع المصوّر السيارات العسكريّة تدخل إلى ساحة المدرسة، لتأمين خروج الطفل ومرافقته إلى منزل عائلته بعد انتهاء الدروس، وسط حراسة أمنية مشدّدة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
اشتباكات مسلحة في منطقة السكت بمدينة مصراتة في ليبيا
lebanon 24
10/11/2025 15:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
علاقة عاطفية تقود لسرقة نقود من منزل بمصر والقبض على المتهمين
lebanon 24
10/11/2025 15:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعليم أطفاله في المنزل.. أب يستبدل المدرسة بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
10/11/2025 15:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً بجانب مدرسة العالية في مخيم الشاطئ غرب غزة
lebanon 24
10/11/2025 15:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مواقع التواصل الاجتماعي

ليبيا

الطف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-11-10
07:56 | 2025-11-10
07:40 | 2025-11-10
07:07 | 2025-11-10
07:00 | 2025-11-10
06:43 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24