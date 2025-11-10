جدلٌ كبير في ليبيا... مسلّحون يُرافقون نجل قائد عسكريّ من المدرسة إلى المنزل!

Advertisement

أثار مقطع فيديو متداول على في ، موجة واسعة من الجدل، بعدما أظهر موكب سيارات عسكرية ورباعية الدفع مجهزّة ومدججّة بالسلاح ومصفّحة، يرافق نجل قائد "الكتيبة 55" معمّر الضاوي، من مدرسته إلى منزله.وأظهر المقطع المصوّر السيارات العسكريّة تدخل إلى ساحة المدرسة، لتأمين خروج الطفل ومرافقته إلى منزل عائلته بعد انتهاء الدروس، وسط حراسة أمنية مشدّدة. (العربية)