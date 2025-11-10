عاصمة آسيوية تهيمن على الصدارة: من هي أغنى مدينة في العالم؟

Advertisement

صنّف مؤشر العالمية الصادر حديثًا عن مجلة CEO World مدينة كأغنى مدينة في العالم، متفوقةً على ولوس أنجلوس ولندن.وبحسب التقرير الذي نقلته صحيفة جابان تايمز، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للعاصمة 2.55 تريليون دولار، متقدمة بفارق بسيط على نيويورك التي سجلت 2.49 تريليون دولار، تليها الكبرى بناتج قدره 1.62 تريليون دولار.ويشمل المؤشر تصنيف 300 مدينة عالمية استنادًا إلى حصتها من الناتج المحلي الإجمالي وعوامل أساسية أخرى مثل الكفاءة التشغيلية، التطور التكنولوجي، وجودة الحوكمة الاقتصادية.وأوضح التقرير أن تفوق طوكيو يعود إلى نظامها الاقتصادي المنضبط، وبنيتها التحتية المتقدمة، ودقة شبكات النقل والإمداد والصناعة التي تجعلها نموذجًا عالميًا في التنظيم والإنتاجية.أما نيويورك، فاحتفظت بموقعها بين المدن الأغنى بفضل كونها مركزًا عالميًا للتمويل ووجهة جاذبة للشركات الناشئة، في حين تستمد لوس أنجلوس قوتها من اقتصاد الترفيه وقطاعات التكنولوجيا والفضاء.وأشار المؤشر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يظل المعيار الأبرز لقياس ثروة المدن، لكن عوامل مثل التفوق الصناعي والتكنولوجي ورأس المال الفكري تلعب دورًا متزايد الأهمية في تصنيفها.كما دخلت مدن يابانية أخرى قائمة التصنيف، حيث حلت منطقة أوساكا-كوبي في المركز الثامن، بينما جاءت ناجويا في المرتبة الثلاثين. (سكاي نيوز)