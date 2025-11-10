في الضفة.. إسرائيل تطلق مناورات عسكرية واسعة

بدأ الجيش ، اليوم الإثنين، مناورات عسكرية واسعة النطاق تستمر 3 أيام، وتشمل مناطق الضفة الغربية ومنطقة الأغوار والحدود مع الأردن.

Advertisement





وتأتي هذه المناورات في إطار ما سمته "استخلاص العبر العملياتية" من أحداث السابع من تشرين الأول 2023، ورفع جاهزية القوات لمواجهة سيناريوهات تصعيد ميداني محتمل، أو تسلل أو هجمات تنطلق من الضفة باتجاه المستوطنات.





وتشارك في التدريبات فرقتان عسكريتان ووحدات من سلاح الجو ومن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة ، في حين يُتوقع أن تشهد الطرق والمناطق التي تشملها المناورات حركة مكثفة لقوات الأمن وللمركبات العسكرية.





وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان إن التدريبات ستنطلق "في ساعات الصباح الباكر" وتشمل مناطق "يهودا والسامرة" (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) إضافة إلى الأغوار.





وتأتي هذه التدريبات في وقت تشهد فيه الضفة المحتلة تصعيدا عسكريا إسرائيليا متواصلاً، بالتوازي مع حرب مدمرة شنها جيش الاحتلال على منذ تشرين الأول 2023، بدعم أميركي مباشر.





وقد أسفر التصعيد في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، عن استشهاد ما لا يقل عن 1069 فلسطينيًا، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 1600 طفل، وفق إحصاءات فلسطينية.





أما في قطاع غزة، فرغم إعلان وقف لإطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي بين إسرائيل وحركة الإسلامية (حماس) تواصل القوات الإسرائيلية خروقات الاتفاق يوميا، مما أدى إلى استشهاد وجرح المئات من .