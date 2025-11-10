روسيا تريد السلام.. لكن بشرط

Advertisement

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي بموسكو إن روسيا تظل منفتحة على التسوية السياسية والدبلوماسية، واصفا هذا المسار بأنه "المفضل".ومع ذلك، أكد أن شروط السلام تعتمد على تحقيق الأهداف التي أعلنتها في بداية ما أسمته "عمليتها العسكرية الخاصة" في شباط 2022. وكانت روسيا قد دعت إلى "نزع السلاح" و"إزالة النازية" من أوكرانيا.وزعم بيسكوف أن المفاوضات توقفت "بدون أي خطأ من جانب روسيا"، ملقيا باللوم على الدول الأوروبية لتشجيع كييف على الإيمان بإمكانية تحقيق نصر عسكري.وقال إن الدول الغربية "تشجع" أوكرانيا بدلا من تشجيع المحادثات.وقال المتحدث إن الوضع على خطوط المواجهة "ديناميكي" ويشير إلى استمرار تراجع موقف أوكرانيا في ساحة المعركة.وأضاف أن عدد الأوكرانيين الذين يدعمون السلام "وفقا لشروط روسيا" من المرجح أن ينمو بمرور الوقت، على الرغم من الضغوط الداخلية داخل البلاد.وأشاد بيسكوف أيضا باستعداد كازاخستان لاستضافة وتسهيل مفاوضات السلام المحتملة بين موسكو وكييف، مؤكدا أن روسيا "تقدر بشدة" موقف أستانا.وأشار إلى كازاخستان باعتبارها "شريكا خاصا ومتميزا"، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية لاستكمال زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس جومارت توكاييف إلى روسيا، والتي تبدأ يوم الثلاثاء.وأكد أن زيارة إلى الهند مقررة في نهاية عام 2025، واصفا إياها بالرحلة "الهادفة" التي من المتوقع أن تعزز التعاون . (الاناضول)