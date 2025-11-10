يُصوّت الكنيست ، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين يدانون بما يُسمى "أعمالاً إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون".

ولم تتضح بعد مواقف جميع أحزاب الائتلاف الحاكم من المشاركة في التصويت في ضوء امتناع بعض الأحزاب عن تأييد المشروع بسبب الخلافات بشأن قانون تجنيد الحريديم في الجيش.





وقالت القناة الـ15 إنَّ تحالف يهدوت هتوراه الديني سيصوت ضد مشروع القانون، مشيرة إلى أ نَّ الحاخام دوف لانداو، من حزب ديغل هتوراه، الذي يشكل مع أغودات تحالف يهدوت هتوراه، أصدر الأحد تعليماته لأعضاء الكنيست من حزبه بالتصويت ضد المشروع.



وأوضحت أن لانداو برر قراره بأنه إذا رأى العرب أننا نفعل مثل هذا الشيء، فقد يتسبب ذلك في إراقة الدماء، وفق قوله.





وفقدت حكومة رئيس الوزراء أغلبيتها في الكنيست بعد انسحاب تحالف يهدوت هتوراه وحزب شاس الدينيين منها، جراء خلافات بشأن تجنيد الحريديم (يهود متدينين) في الجيش.





ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع قوانين تقدمها الحكومة، وليس واضحا ما إذا كان شاس سيصوت ضد مشروع قانون الإعدام.





وكانت لجنة التابعة للكنيست قد صوتت الأسبوع الماضي بالأغلبية على طرح مشروع القانون للتصويت، والذي يصبح نافذا بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتقدم بهذا المشروع حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي قال: "سيحاسب التاريخ كل من يجرؤ على رفع إصبعه اليوم ضد قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، بحسب تعبيره.



كذلك، ذكر أنه يتوقع من كل الكتل البرلمانية أن تضع السياسة جانباً وتدعم قانون الإعدام.