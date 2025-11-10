Advertisement

عربي-دولي

قانون لـ"إعدام أسرى فلسطينيين".. هذا ما تشهده إسرائيل اليوم

Lebanon 24
10-11-2025 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1440410-638983752849043708.jpg
Doc-P-1440410-638983752849043708.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُصوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين يدانون بما يُسمى "أعمالاً إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون".
Advertisement
ولم تتضح بعد مواقف جميع أحزاب الائتلاف الحاكم من المشاركة في التصويت في ضوء امتناع بعض الأحزاب الدينية عن تأييد المشروع بسبب الخلافات بشأن قانون تجنيد الحريديم في الجيش.


وقالت القناة الـ15 الإسرائيلية إنَّ تحالف يهدوت هتوراه الديني سيصوت ضد مشروع القانون، مشيرة إلى أنَّ الحاخام دوف لانداو، من حزب ديغل هتوراه، الذي يشكل مع أغودات إسرائيل تحالف يهدوت هتوراه، أصدر الأحد تعليماته لأعضاء الكنيست من حزبه بالتصويت ضد المشروع.

وأوضحت أن لانداو برر قراره بأنه إذا رأى العرب أننا نفعل مثل هذا الشيء، فقد يتسبب ذلك في إراقة الدماء، وفق قوله.


وفقدت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبيتها في الكنيست بعد انسحاب تحالف يهدوت هتوراه وحزب شاس الدينيين منها، جراء خلافات بشأن تجنيد الحريديم (يهود متدينين) في الجيش.


ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع قوانين تقدمها الحكومة، وليس واضحا ما إذا كان شاس سيصوت ضد مشروع قانون الإعدام.


وكانت لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست قد صوتت الأسبوع الماضي بالأغلبية على طرح مشروع القانون للتصويت، والذي يصبح نافذا بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
 
وتقدم بهذا المشروع حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي قال: "سيحاسب التاريخ كل من يجرؤ على رفع إصبعه اليوم ضد قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، بحسب تعبيره.
 

كذلك، ذكر أنه يتوقع من كل الكتل البرلمانية أن تضع السياسة جانباً وتدعم قانون الإعدام.


وينصُّ المشروع على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب "عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل". (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين سيطرح اليوم أمام الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى
lebanon 24
10/11/2025 15:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الكنيست يُقرر مصير "قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين الاثنين
lebanon 24
10/11/2025 15:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: لجنة الأمن القومي بالكنيست تقر مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
lebanon 24
10/11/2025 15:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: لجنة الأمن القومي بالكنيست تصوت على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
lebanon 24
10/11/2025 15:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

الأمن القومي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

البرلمان

الدينية

برلماني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-11-10
07:56 | 2025-11-10
07:40 | 2025-11-10
07:07 | 2025-11-10
07:00 | 2025-11-10
06:43 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24