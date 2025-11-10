Advertisement

عربي-دولي

بالصورة... وفاة أستاذ بوتين

Lebanon 24
10-11-2025 | 06:30
نعت جامعة بطرسبورغ الحكومية الأستاذ والبروفيسور الفخري يوري تولستوي، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 98 عاماً.


ووفقا لسجلات الجامعة، كان من بين طلاب تولستوي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، ورئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية ألكسندر باستريكين. (روسيا اليوم)
