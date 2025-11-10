بالصورة... وفاة أستاذ بوتين

نعت جامعة بطرسبورغ الحكومية الأستاذ والبروفيسور الفخري يوري تولستوي، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 98 عاماً.





ووفقا لسجلات الجامعة، كان من بين طلاب تولستوي، ، ونائب رئيس الروسي دميتري ميدفيديف، ورئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية ألكسندر باستريكين. (روسيا اليوم)

