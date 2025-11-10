Advertisement

عربي-دولي

محكمة باريس تُفرِج عن ساركوزي: كانت الأيام صعبة

Lebanon 24
10-11-2025 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1440467-638983834519564687.png
Doc-P-1440467-638983834519564687.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرّرت محكمة الاستئناف في باريس الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع وضعه تحت رقابة قضائية، على أن يغادر السجن اليوم.
Advertisement

وعقب القرار، قال ساركوزي: "لم أطلب أبدا من القذافي تمويل حملتي الانتخابية"، مؤكّدًا: "لن أعترف أبدا بأي ذنب لم أقترفه".
 
وأضاف أن "أيام السجن كانت قاسية جدا"، مشيرًا إلى أنّ "قرار دخولي السجن فُرض رغم براءتي".
 
مواضيع ذات صلة
"رويترز": محكمة فرنسية تمنح الإفراج المبكر للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي
lebanon 24
10/11/2025 19:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ليلة صعبة جدّاً... إليكم كيف أمضى ساركوزي يومه الأوّل في السجن
lebanon 24
10/11/2025 19:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيطالية عن وزير الخارجية الإسرائيلي: حماس يجب أن تفرج عن جثامين آخر 19 رهينة
lebanon 24
10/11/2025 19:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مقابل الإفراج عن رفات إسرائيلي محتجز تفرج إسرائيل عن رفات 15 فلسطينيا قتلى
lebanon 24
10/11/2025 19:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة الاستئناف في باريس

محكمة الاستئناف

نيكولا ساركوزي

الرئيس الفرنسي

محكمة باريس

الانتخابية

الاستئناف

حكمت ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-11-10
11:52 | 2025-11-10
11:26 | 2025-11-10
10:54 | 2025-11-10
10:53 | 2025-11-10
10:43 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24