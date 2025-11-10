محكمة باريس تُفرِج عن ساركوزي: كانت الأيام صعبة

Advertisement

قرّرت الإفراج عن الأسبق مع وضعه تحت رقابة قضائية، على أن يغادر السجن اليوم.وعقب القرار، قال : "لم أطلب أبدا من تمويل حملتي "، مؤكّدًا: "لن أعترف أبدا بأي ذنب لم أقترفه".