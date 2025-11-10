Advertisement

عربي-دولي

في تركيا... أمٌ وضعت طفلها داخل وكيس ورمتّه من النافذة!

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:27
وضعت أم تركية شابة مولودها الجديد داخل كيس بلاستيكي، وألقته من نافذة شقتها، في مدينة كوتاهيا، بعدما أخفت حملها عن عائلتها بالكامل.

وعثرت فرق الإسعاف على الطفل، وهو ملقى في فتحة تهوية، وتمكن رجال الإطفاء من انتشاله حياً، ونقلوه بسرعة إلى مستشفى مدينة كوتاهيا، حيث يرقد الآن في وحدة العناية المركزة بحالة حرجة.
واعتقلت الشرطة الأم بالإضافة إلى امرأتين تسكنان في الشقة عينها، والتحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث بالكامل. (العربية)
 
 
 
