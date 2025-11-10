كندا تفقد وضع القضاء على الحصبة وسط تفشي المرض

Advertisement

وأعلنت أنها أُبلغت بالخسارة من للبلدان الأميركية (PAHO) بعد أكثر من 12 شهرًا من استمرار انتقال الحصبة. وأوضحت الوكالة أن تفشي المرض في كندا بدأ في أواخر تشرين الأول 2024، مسجلاً أكثر من 5100 حالة إصابة بالحصبة.وتم تأكيد الحالات في معظم مقاطعات كندا بالإضافة إلى .وتستطيع كندا استعادة حالة على الحصبة إذا تم "إيقاف" انتقال الحصبة المرتبط بالتفشي الحالي لمدة 12 شهرًا على الأقل، وفقًا لمسؤولي الصحة. (abc)