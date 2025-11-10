24
كندا تفقد وضع القضاء على الحصبة وسط تفشي المرض
Lebanon 24
10-11-2025
|
10:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وكالة الصحة العامة
في
كندا
يوم الاثنين أن البلاد فقدت حالة الخلو من مرض الحصبة بعد كفاحها لاحتواء تفشي المرض لمدة عام.
وأعلنت
وكالة الصحة العامة الكندية
أنها أُبلغت بالخسارة من
منظمة الصحة
للبلدان الأميركية (PAHO) بعد أكثر من 12 شهرًا من استمرار انتقال الحصبة. وأوضحت الوكالة أن تفشي المرض في كندا بدأ في أواخر تشرين الأول 2024، مسجلاً أكثر من 5100 حالة إصابة بالحصبة.
وتم تأكيد الحالات في معظم مقاطعات كندا بالإضافة إلى
الأقاليم الشمالية الغربية
.
وتستطيع كندا استعادة حالة
القضاء
على الحصبة إذا تم "إيقاف" انتقال الحصبة المرتبط بالتفشي الحالي لمدة 12 شهرًا على الأقل، وفقًا لمسؤولي الصحة. (abc)
