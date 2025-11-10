بالصورة.. نيكولا ساركوزي يغادر السجن وهكذا تحدّث عن تجربته

غادر الأسبق نيكولا ساركوزي السجن بعد ظهر الإثنين، وذلك بعدما أمرت بالإفراج عنه، إثر إدانته في قضية التمويل لحملته الرئاسية عام 2007.

وغادر ساركوزي سجن لا سانتيه في حيث احتجز 20 يوماً، وذلك في سيارة زجاجها داكن، ترافقها دراجات نارية تابعة للشرطة.





وقال ساركوزي، بحسب وكالة " ": "أنا فرنسي، يا سيدي. أحب بلادي. أنا أقاتل من أجل أن تسود الحقيقة. وسألتزم بجميع الالتزامات المفروضة علي، كما فعلت دائماً".





وتحدث عن تجربته في السجن قائلاً: "لم أتخيل يوما أنني سأضطر للانتظار 70 عاماً لأخوض تجربة السجن. لقد فُرضت عليّ هذا المحنة. إنها تجربة صعبة. صعبة جداً، وهي كذلك بالتأكيد لكل سجين. بل أقول إنها مُرهقة".





كذلك، نشر ساركوزي تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، جاء فيها: "بينما أستعيد حريتي وعائلتي، أود أن أعرب عن عميق امتناني لكل من راسلني، ودعمني، ودافع عني. لقد أثرت آلاف رسائلكم الداعمة فيّ بشدة، ومنحتني القوة لتحمل هذه المحنة. تم تطبيق القانون. سأستعد الآن للاستئناف. طاقتي منصبة فقط على إثبات براءتي. ستنتصر الحقيقة. هذا درس تعلمناه من الحياة. بقي أن نكتب بقية القصة".



وذكرت المحكمة أن الإفراج المؤقت عن ساركوزي سيخضع لضوابط قضائية صارمة، فيما كشفت مصادر إعلامية أن "ساركوزي سيُمنع من التحدث إلى أي مسؤول في ".







وتعليقاً على القرار، قال أحد محامي ساركوزي إن "الخطوة التالية" هي الآن "محاكمة ".





وشغل ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، منصب رئيس بين عامي 2007 و2012، وقد أُودع السجن في 21 تشرين الأول بعد صدور حكم بحبسه خمس سنوات، عقب قرار قضائي في سبتمبر الماضي أدانه بتهمة التآمر الجنائي.



وتمحورت القضية حول مزاعم بأن مساعديه سعوا للحصول على دعم مالي لحملته لعام 2007 من الزعيم الليبي الراحل .