العراقيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اليوم

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الانباء إن "مفوضية الانتخابات تستقبل الثلاثاء الساعة السابعة صباحا ولغاية السادسة مساء الناخبين البالغ عددهم 20 مليون و63 ألف و773 ناخبا سوف تفتح لهم 8703 مراكز اقتراع، بواقع 39 ألف و285 محطة اقتراع". أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أكثر من 20 مليون ناخب سيشارك في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب 2025 في عموم البلاد، اليوم الثلاثاء.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الانباء إن "مفوضية الانتخابات تستقبل الثلاثاء الساعة السابعة صباحا ولغاية السادسة مساء الناخبين البالغ عددهم 20 مليون و63 ألف و773 ناخبا سوف تفتح لهم 8703 مراكز اقتراع، بواقع 39 ألف و285 محطة اقتراع".

وأضافت، أن "الأجهزة تغلق إلكترونيا في الساعة السادسة مساء".



وأصدرت المفوضية الإثنين إحصائيات جديدة لانتخابات مجلس النواب ، أشارت إلى أن تعداد المرشحين الكلي هو 7745.



وتضم قائمة المرشحين للأحزاب 3225 شخصا، و4445 للتحالفات، بينما بلغ عدد المرشحين الأفراد 75.



وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، قد قال الإثنين، إن المشاركة الفعالة والواسعة في الانتخابات هي الطريق الوحيد لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وتطوير النظام السياسي، فيما أشار إلى أن رئاسة الجمهورية ستعمل على دعم مجلس النواب القادم لتشريع القوانين المهمة.

وقال رشيد في كلمة بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية بدورتها السادسة: "نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ومهمة في طريقنا لإرساء السلام والاستقرار والتنمية في بلادنا عبر إجراء الانتخابات التشريعية لنؤكد الالتزام بالحياة السياسية الدستورية والتداول السلمي للسلطة".



وأضاف، "لقد أثبت شعبنا أنه جدير بمواصلة إنجازاته الحضارية وقدم نموذجا ديمقراطيا في التعايش بين مختلف مكوناته واتجاهاته مع الاحتفاظ بحق الاختلاف والاعتراض وحرية التعبير عن الرأي"، مشيرا إلى أن "المشاركة الفعالة والواسعة في الانتخابات هي طريقنا الوحيد لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وتطوير نظامنا السياسي ومنع الدكتاتورية والتفرد بالسلطة".



وتابع قائلا إن "الانتخاب حق وواجب وطني وقد عملنا في رئاسة الجمهورية على دعم جميع الجهات المشاركة في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وحرصنا على السعي لضمان أجواء تنافسية نزيهة وعادلة".



ودعا رشيد "جميع الناخبين للنظر بواقعية وصدق وأمانة وهم يختارون المرشحين لعضوية مجلس النواب الذين سيكونون عينه الساهرة على حماية حقوقه ومصالحه".