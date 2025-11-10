Advertisement

عربي-دولي

تعليق العقوبات على سوريا خلال زيارة الشرع إلى واشنطن

Lebanon 24
10-11-2025 | 23:06
علقت وزارة الخزانة الأميركية أمس الاثنين، العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر على سوريا، بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض واجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب.
وفي السياق، أعلنت الخارجية الأميركية أن "تعليق فرض عقوبات قانون قيصر على سوريا سيكون جزئياً لمدة 180 يوماً، ما يشير إلى التزامنا بمواصلة تخفيف العقوبات عن سوريا. ويحل هذا محل الإعفاء من عقوبات قانون قيصر الصادر في 23 أيار".
 
وأضافت: "يُوقف هذا التعليق فرض العقوبات بموجب قانون قيصر باستثناء معاملات محددة تتعلق بحكومتي روسيا وإيران، أو نقل سلع أو تكنولوجيا أو برمجيات أو أموال أو تمويل أو خدمات روسية أو إيرانية المنشأ".
 
وبحث الشرع مع الرئيس الأميركي ترامب، سبل تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية خلال زيارته لواشنطن، وذلك وفق ما أفادت به الرئاسة السورية. (العربية)
دونالد ترامب

العقوبات

السورية

بات على

القضايا

دونالد

واشنطن

