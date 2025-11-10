تعليق العقوبات على سوريا خلال زيارة الشرع إلى واشنطن



وفي السياق، أعلنت الخارجية الأميركية أن "تعليق فرض عقوبات قانون قيصر على سوريا سيكون جزئياً لمدة 180 يوماً، ما يشير إلى التزامنا بمواصلة تخفيف العقوبات عن سوريا. ويحل هذا محل الإعفاء من عقوبات قانون قيصر الصادر في 23 أيار". علقت وزارة الخزانة الأميركية أمس الاثنين، المفروضة بموجب قانون قيصر على ، بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد إلى واجتماعه مع الرئيس .وفي السياق، أعلنت الخارجية الأميركية أن "تعليق فرض عقوبات قانون قيصر على سوريا سيكون جزئياً لمدة 180 يوماً، ما يشير إلى التزامنا بمواصلة تخفيف العقوبات عن سوريا. ويحل هذا محل الإعفاء من عقوبات قانون قيصر الصادر في 23 أيار".

وأضافت: "يُوقف هذا التعليق فرض العقوبات بموجب قانون قيصر باستثناء معاملات محددة تتعلق بحكومتي وإيران، أو نقل سلع أو تكنولوجيا أو برمجيات أو أموال أو تمويل أو خدمات روسية أو إيرانية المنشأ".

وبحث الشرع مع الرئيس الأميركي ، سبل تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية خلال زيارته لواشنطن، وذلك وفق ما أفادت به الرئاسة . (العربية)