24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تعليق العقوبات على سوريا خلال زيارة الشرع إلى واشنطن
Lebanon 24
10-11-2025
|
23:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
علقت وزارة الخزانة الأميركية أمس الاثنين،
العقوبات
المفروضة بموجب قانون قيصر على
سوريا
، بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد
الشرع
إلى
البيت الأبيض
واجتماعه مع الرئيس
دونالد ترامب
.
Advertisement
وفي السياق، أعلنت الخارجية الأميركية أن "تعليق فرض عقوبات قانون قيصر على سوريا سيكون جزئياً لمدة 180 يوماً، ما يشير إلى التزامنا بمواصلة تخفيف العقوبات عن سوريا. ويحل هذا محل الإعفاء من عقوبات قانون قيصر الصادر في 23 أيار".
وأضافت: "يُوقف هذا التعليق فرض العقوبات بموجب قانون قيصر باستثناء معاملات محددة تتعلق بحكومتي
روسيا
وإيران، أو نقل سلع أو تكنولوجيا أو برمجيات أو أموال أو تمويل أو خدمات روسية أو إيرانية المنشأ".
وبحث الشرع مع الرئيس الأميركي
ترامب
، سبل تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية خلال زيارته لواشنطن، وذلك وفق ما أفادت به الرئاسة
السورية
. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الشرع يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية
Lebanon 24
الشرع يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية
11/11/2025 08:11:02
11/11/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مساعٍ أميركية للإعلان عن خطة تسوية أمنية بين "إسرائيل" وسوريا اليوم خلال زيارة الشرع إلى واشنطن
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مساعٍ أميركية للإعلان عن خطة تسوية أمنية بين "إسرائيل" وسوريا اليوم خلال زيارة الشرع إلى واشنطن
11/11/2025 08:11:02
11/11/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وسوريا خلال زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن تشكل محاولة للوصول إلى اتفاق أمني بشأن الحدود بين البلدين بحلول نهاية العام
Lebanon 24
براك: المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وسوريا خلال زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن تشكل محاولة للوصول إلى اتفاق أمني بشأن الحدود بين البلدين بحلول نهاية العام
11/11/2025 08:11:02
11/11/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر على سوريا
Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر على سوريا
11/11/2025 08:11:02
11/11/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
العقوبات
السورية
بات على
القضايا
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
أسماء من قسد في وزارة الدفاع السورية.. اليكم ما كشفته المصادر
Lebanon 24
أسماء من قسد في وزارة الدفاع السورية.. اليكم ما كشفته المصادر
01:08 | 2025-11-11
11/11/2025 01:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"
Lebanon 24
سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"
00:41 | 2025-11-11
11/11/2025 12:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 41 يوماً.. مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
بعد 41 يوماً.. مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
00:37 | 2025-11-11
11/11/2025 12:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطة خطيرة لإشعال مواجهة مع الناتو"... موسكو تكشف مؤامرة أوكرانية بريطانية
Lebanon 24
"خطة خطيرة لإشعال مواجهة مع الناتو"... موسكو تكشف مؤامرة أوكرانية بريطانية
00:27 | 2025-11-11
11/11/2025 12:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الهدية التي تلقاها الشرع من ترامب في البيت الأبيض؟
Lebanon 24
ما الهدية التي تلقاها الشرع من ترامب في البيت الأبيض؟
00:10 | 2025-11-11
11/11/2025 12:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:08 | 2025-11-11
أسماء من قسد في وزارة الدفاع السورية.. اليكم ما كشفته المصادر
00:41 | 2025-11-11
سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"
00:37 | 2025-11-11
بعد 41 يوماً.. مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
00:27 | 2025-11-11
"خطة خطيرة لإشعال مواجهة مع الناتو"... موسكو تكشف مؤامرة أوكرانية بريطانية
00:10 | 2025-11-11
ما الهدية التي تلقاها الشرع من ترامب في البيت الأبيض؟
23:58 | 2025-11-10
وسط معارضة شديدة.. قائد الجيش الباكستاني يحصل على صلاحيات موسعة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24