عربي-دولي

عن محاسبة بشار الأسد.. ماذا قال الشرع من واشنطن؟

Lebanon 24
10-11-2025 | 23:24
شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، على ضرورة محاسبة الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال الشرع الذي قام بزيارة تاريخية للبيت الأبيض أنه "يجب أن تسود العدالة. لقد أنشأنا لجنة للعدالة بهدف محاسبة جميع من تورطوا في الجرائم التي ارتكبت، بما في ذلك بشار الأسد".
 
يذكر أن فصائل المعارضة المسلحة شنت في أواخر تشرين الثاني 2024 هجومًا واسع النطاق على مواقع الجيش السوري، وسيطرت على دمشق في 8 كانون الأول، ما دفع الأسد إلى التنحي عن منصبه ومغادرة البلاد.

ومنذ ذلك الحين، أصبح أحمد الشرع الرئيس الفعلي لسوريا، وأعلن في 29 كانون الثاني 2025 توليه منصب الرئيس خلال فترة انتقالية قال إنها ستستمر من أربع إلى خمس سنوات. (روسيا اليوم)
