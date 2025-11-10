عن محاسبة بشار الأسد.. ماذا قال الشرع من واشنطن؟



Advertisement

وفي مقابلة مع قناة " "، قال الشرع الذي قام بزيارة تاريخية للبيت الأبيض أنه "يجب أن تسود العدالة. لقد أنشأنا لجنة للعدالة بهدف محاسبة جميع من تورطوا في الجرائم التي ارتكبت، بما في ذلك بشار ". شدد الرئيس السوري أحمد ، على ضرورة محاسبة الرئيس السابق .وفي مقابلة مع قناة " "، قال الشرع الذي قام بزيارة تاريخية للبيت الأبيض أنه "يجب أن تسود العدالة. لقد أنشأنا لجنة للعدالة بهدف محاسبة جميع من تورطوا في الجرائم التي ارتكبت، بما في ذلك بشار ".

يذكر أن فصائل المسلحة شنت في أواخر تشرين الثاني 2024 هجومًا واسع النطاق على مواقع ، وسيطرت على في 8 كانون الأول، ما دفع الأسد إلى التنحي عن منصبه ومغادرة البلاد.



ومنذ ذلك الحين، أصبح أحمد الشرع الرئيس الفعلي لسوريا، وأعلن في 29 كانون الثاني 2025 توليه منصب الرئيس خلال فترة انتقالية قال إنها ستستمر من أربع إلى خمس سنوات. (روسيا اليوم)