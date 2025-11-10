انطلاق التصويت العام في الانتخابات البرلمانية العراقية

Advertisement

فتحت مراكز الاقتراع في الثلاثاء أبوابها أمام الناخبين، إيذانًا بانطلاق عملية التصويت في الانتخابات لاختيار أعضاء السادس منذ عام 2003.وجاء ذلك بعد الاقتراع الخاص الذي جرى الأحد، وشمل القوات العسكرية والأمنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي، حيث أدلوا بأصواتهم إلكترونيًا في خطوة تهدف إلى تسهيل مشاركتهم.وبحسب المفوضية المستقلة للانتخابات، بلغ عدد المرشحين المصادق عليهم لخوض السباق نحو 329 مقعدًا في البرلمان الجديد 7768 مرشحًا، بينهم 2248 امرأة و5520 رجلًا.أما عدد الناخبين المسجلين فبلغ 21 مليونًا و404 آلاف و291 ناخبًا، موزعين بين التصويت العام والخاص، إضافةً إلى الذين خُصصت لهم مراكز اقتراع خاصة لضمان مشاركتهم في العملية .