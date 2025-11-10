24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
انطلاق التصويت العام في الانتخابات البرلمانية العراقية
Lebanon 24
10-11-2025
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
فتحت مراكز الاقتراع في
العراق
صباح اليوم
الثلاثاء أبوابها أمام الناخبين، إيذانًا بانطلاق عملية التصويت في الانتخابات
البرلمانية
العراقية
لاختيار أعضاء
البرلمان
السادس منذ عام 2003.
Advertisement
وجاء ذلك بعد الاقتراع الخاص الذي جرى الأحد، وشمل القوات العسكرية والأمنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي، حيث أدلوا بأصواتهم إلكترونيًا في خطوة تهدف إلى تسهيل مشاركتهم.
وبحسب المفوضية
العليا
المستقلة للانتخابات، بلغ عدد المرشحين المصادق عليهم لخوض السباق نحو 329 مقعدًا في البرلمان الجديد 7768 مرشحًا، بينهم 2248 امرأة و5520 رجلًا.
أما عدد الناخبين المسجلين فبلغ 21 مليونًا و404 آلاف و291 ناخبًا، موزعين بين التصويت العام والخاص، إضافةً إلى
النازحين
الذين خُصصت لهم مراكز اقتراع خاصة لضمان مشاركتهم في العملية
الانتخابية
.
مواضيع ذات صلة
انطلاق عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية بعموم المحافظات العراقية
Lebanon 24
انطلاق عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية بعموم المحافظات العراقية
11/11/2025 08:11:28
11/11/2025 08:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الرسمي: بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية
Lebanon 24
التلفزيون الرسمي: بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية
11/11/2025 08:11:28
11/11/2025 08:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يجدد موقفه بمقاطعة الانتخابات العراقية البرلمانية المقبلة
Lebanon 24
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يجدد موقفه بمقاطعة الانتخابات العراقية البرلمانية المقبلة
11/11/2025 08:11:28
11/11/2025 08:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين استعدادًا للانتخابات البرلمانية في العراق
Lebanon 24
بدء التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين استعدادًا للانتخابات البرلمانية في العراق
11/11/2025 08:11:28
11/11/2025 08:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم
الانتخابية
البرلمانية
البرلمان
النازحين
العراقية
برلماني
العراقي
تابع
قد يعجبك أيضاً
أسماء من قسد في وزارة الدفاع السورية.. اليكم ما كشفته المصادر
Lebanon 24
أسماء من قسد في وزارة الدفاع السورية.. اليكم ما كشفته المصادر
01:08 | 2025-11-11
11/11/2025 01:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"
Lebanon 24
سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"
00:41 | 2025-11-11
11/11/2025 12:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 41 يوماً.. مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
بعد 41 يوماً.. مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
00:37 | 2025-11-11
11/11/2025 12:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطة خطيرة لإشعال مواجهة مع الناتو"... موسكو تكشف مؤامرة أوكرانية بريطانية
Lebanon 24
"خطة خطيرة لإشعال مواجهة مع الناتو"... موسكو تكشف مؤامرة أوكرانية بريطانية
00:27 | 2025-11-11
11/11/2025 12:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الهدية التي تلقاها الشرع من ترامب في البيت الأبيض؟
Lebanon 24
ما الهدية التي تلقاها الشرع من ترامب في البيت الأبيض؟
00:10 | 2025-11-11
11/11/2025 12:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:08 | 2025-11-11
أسماء من قسد في وزارة الدفاع السورية.. اليكم ما كشفته المصادر
00:41 | 2025-11-11
سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"
00:37 | 2025-11-11
بعد 41 يوماً.. مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
00:27 | 2025-11-11
"خطة خطيرة لإشعال مواجهة مع الناتو"... موسكو تكشف مؤامرة أوكرانية بريطانية
00:10 | 2025-11-11
ما الهدية التي تلقاها الشرع من ترامب في البيت الأبيض؟
23:58 | 2025-11-10
وسط معارضة شديدة.. قائد الجيش الباكستاني يحصل على صلاحيات موسعة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 08:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 08:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 08:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24