بعد الإفراج عنه.. ساركوزي في أول تغريدة له: "سأواصل الدفاع عن براءتي"

في أول تعليق بعد إطلاق سراحه، كتب الأسبق على منصة "إكس" رسالة مؤثرة عبّر فيها عن امتنانه لاستعادة حريته ولقائه عائلته، مؤكداً عزمه على مواصلة معركته القانونية لإثبات براءته.

Advertisement

وقال في تغريدته: "في اللحظة التي أستعيد فيها حريتي وعائلتي، أود أن أوجّه شكري إلى كل من دعموني ووقفوا إلى جانبي. إن ملايين رسائلكم تمنحني القوة للاستمرار".

وأضاف أنه سيواصل التحضير لإجراءات ، مشدداً على المضي في "إثبات الحقيقة والبراءة"، قبل أن يختم بالقول: "نهاية التاريخ ستُكتب".



وكان ساركوزي يقضي حكماً بالسجن في قضية تمويل غير مشروع لحملته ، في انتظار استكمال المسار القضائي في ملفاته العالقة.