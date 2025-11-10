Advertisement

بعد الإفراج عنه.. ساركوزي في أول تغريدة له: "سأواصل الدفاع عن براءتي"

Lebanon 24
10-11-2025 | 23:47
في أول تعليق بعد إطلاق سراحه، كتب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على منصة "إكس" رسالة مؤثرة عبّر فيها عن امتنانه لاستعادة حريته ولقائه عائلته، مؤكداً عزمه على مواصلة معركته القانونية لإثبات براءته.
وقال ساركوزي في تغريدته: "في اللحظة التي أستعيد فيها حريتي وعائلتي، أود أن أوجّه شكري إلى كل من دعموني ووقفوا إلى جانبي. إن ملايين رسائلكم تمنحني القوة للاستمرار".
وأضاف أنه سيواصل التحضير لإجراءات الاستئناف، مشدداً على المضي في "إثبات الحقيقة والبراءة"، قبل أن يختم بالقول: "نهاية التاريخ ستُكتب".

وكان ساركوزي يقضي حكماً بالسجن في قضية تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية، في انتظار استكمال المسار القضائي في ملفاته العالقة.
