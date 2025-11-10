Advertisement

عربي-دولي

من المقعد الرئاسي إلى المدرجات الشعبية: لفتة إنسانية من رئيسة المكسيك

Lebanon 24
10-11-2025 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1440727-638984409290495744.webp
Doc-P-1440727-638984409290495744.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم أنها لن تحضر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في العاصمة مكسيكو سيتي، مفضّلةً منح تذكرتها المميزة رقم 00001 إلى مشجعة شابة تعشق كرة القدم ولا تملك القدرة المالية لحضور الحدث.
Advertisement

وقالت شينبوم خلال مؤتمر صحفي عقدته الإثنين: "اتخذت قراري. سأمنح تذكرتي لحضور حفل الافتتاح لفتاة تحب كرة القدم وتحلم بأن تكون جزءًا من هذا الحدث العالمي".

وأضافت أن فريقها يعمل حاليًا على تحديد آلية الاختيار لضمان وصول التذكرة إلى فتاة تستحقها، مؤكدة أن الهدف هو إلهام الجيل الجديد من الفتيات المكسيكيات.

وكانت شينبوم قد أعلنت سابقًا، خلال زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إلى المكسيك في آب الماضي، أنها لن تستخدم تذكرتها الشخصية لحضور الافتتاح.

وتستعد المكسيك، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، لاستضافة بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام بين 11 حزيران و19 تموز، بمشاركة 48 منتخبًا في 104 مباريات، لتكون أكبر نسخة في تاريخ البطولة.

كما سلّطت شينبوم الضوء على الاستثمارات في البنية التحتية في المدن المستضيفة، مثل وادي الحجارة ومونتيري، من دون الكشف عن تفاصيل التمويل.
 
يُذكر أن ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي سيصبح أول ملعب في التاريخ يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986. (العربي)
مواضيع ذات صلة
رئيسة المكسيك: شعب المكسيك سيعرف كيف يردّ على أيّ تهديد عسكري أو برّي محتمل
lebanon 24
11/11/2025 08:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المكسيك: سنناقش الاتفاق التجاري مع ترامب مجددا خلال أسابيع
lebanon 24
11/11/2025 08:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عباس: التزام بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال عام من انتهاء الحرب
lebanon 24
11/11/2025 08:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: بيرو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المكسيك بعد منحها اللجوء لرئيسة وزراء بيرو السابقة بيتسي تشافيز
lebanon 24
11/11/2025 08:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الولايات المتحدة

رئيس الاتحاد

كأس العالم

لكرة القدم

مؤتمر صحفي

كرة القدم

الاختيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:08 | 2025-11-11
00:41 | 2025-11-11
00:37 | 2025-11-11
00:27 | 2025-11-11
00:10 | 2025-11-11
23:58 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24