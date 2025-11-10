من المقعد الرئاسي إلى المدرجات الشعبية: لفتة إنسانية من رئيسة المكسيك

Advertisement

أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم أنها لن تحضر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في العاصمة مكسيكو سيتي، مفضّلةً منح تذكرتها المميزة رقم 00001 إلى مشجعة شابة تعشق ولا تملك القدرة المالية لحضور الحدث.وقالت شينبوم خلال عقدته الإثنين: "اتخذت قراري. سأمنح تذكرتي لحضور حفل الافتتاح لفتاة تحب كرة القدم وتحلم بأن تكون جزءًا من هذا الحدث العالمي".وأضافت أن فريقها يعمل حاليًا على تحديد آلية لضمان وصول التذكرة إلى فتاة تستحقها، مؤكدة أن الهدف هو إلهام الجيل الجديد من الفتيات المكسيكيات.وكانت شينبوم قد أعلنت سابقًا، خلال زيارة رئيس (فيفا) جياني إنفانتينو إلى المكسيك في آب الماضي، أنها لن تستخدم تذكرتها الشخصية لحضور الافتتاح.وتستعد المكسيك، إلى جانب وكندا، لاستضافة بطولة 2026 التي ستقام بين 11 حزيران و19 ، بمشاركة 48 منتخبًا في 104 مباريات، لتكون أكبر نسخة في تاريخ البطولة.كما سلّطت شينبوم الضوء على الاستثمارات في البنية التحتية في المدن المستضيفة، مثل وادي الحجارة ومونتيري، من دون تفاصيل التمويل.