Advertisement
عربي-دولي
من المقعد الرئاسي إلى المدرجات الشعبية: لفتة إنسانية من رئيسة المكسيك
Lebanon 24
10-11-2025
|
23:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم أنها لن تحضر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في العاصمة مكسيكو سيتي، مفضّلةً منح تذكرتها المميزة رقم 00001 إلى مشجعة شابة تعشق
كرة القدم
ولا تملك القدرة المالية لحضور الحدث.
Advertisement
وقالت شينبوم خلال
مؤتمر صحفي
عقدته الإثنين: "اتخذت قراري. سأمنح تذكرتي لحضور حفل الافتتاح لفتاة تحب كرة القدم وتحلم بأن تكون جزءًا من هذا الحدث العالمي".
وأضافت أن فريقها يعمل حاليًا على تحديد آلية
الاختيار
لضمان وصول التذكرة إلى فتاة تستحقها، مؤكدة أن الهدف هو إلهام الجيل الجديد من الفتيات المكسيكيات.
وكانت شينبوم قد أعلنت سابقًا، خلال زيارة رئيس
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) جياني إنفانتينو إلى المكسيك في آب الماضي، أنها لن تستخدم تذكرتها الشخصية لحضور الافتتاح.
وتستعد المكسيك، إلى جانب
الولايات المتحدة
وكندا، لاستضافة بطولة
كأس العالم
2026 التي ستقام بين 11 حزيران و19
تموز
، بمشاركة 48 منتخبًا في 104 مباريات، لتكون أكبر نسخة في تاريخ البطولة.
كما سلّطت شينبوم الضوء على الاستثمارات في البنية التحتية في المدن المستضيفة، مثل وادي الحجارة ومونتيري، من دون
الكشف عن
تفاصيل التمويل.
يُذكر أن ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي سيصبح أول ملعب في التاريخ يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986. (العربي)
