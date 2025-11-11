Advertisement

عربي-دولي

ما الهدية التي تلقاها الشرع من ترامب في البيت الأبيض؟

Lebanon 24
11-11-2025 | 00:10
كشف الرئيس السوري أحمد الشرع أنه تلقّى من نظيره الأميركي دونالد ترامب، هدية رمزية خلال لقائهما في البيت الأبيض مساء أمس، تمثّلت في قبعة حمراء من حملة ترامب الانتخابية تحمل الشعار الشهير "Make America Great Again (MAGA)".
وأوضح الشرع في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية أنّ الهدية جاءت في أجواء "ودّية ومعبّرة"، واصفًا اللقاء بأنه كان صريحًا وبنّاءً.

من جهته، أشاد ترامب بالرئيس الشرع، واصفًا إياه بأنه "قائد قوي للغاية" و"شخص صلب"، في إشارة إلى تقديره لطريقته في التعامل مع الأوضاع المعقدة في المنطقة.

وتُعد هذه القبعة، التي تُباع رسميًا في متجر ترامب بسعر 55 دولارًا، رمزًا سياسيًا واسع الانتشار في الولايات المتحدة، حيث ارتبطت بشعارات حملاته الانتخابية منذ عام 2016.

ويُنظر إلى تبادل الهدية على الرغم من رمزيتها، كـ إشارة دبلوماسية ذات مغزى، قد تعكس بوادر تقارب في العلاقات بين واشنطن ودمشق بعد أكثر من عقد من التوتر والانقطاع السياسي. (روسيا اليوم)
