ما الهدية التي تلقاها الشرع من ترامب في البيت الأبيض؟

كشف الرئيس السوري أحمد أنه تلقّى من نظيره الأميركي ، هدية رمزية خلال لقائهما في مساء أمس، تمثّلت في قبعة حمراء من حملة تحمل الشعار الشهير "Make America Great Again (MAGA)".وأوضح الشرع في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية أنّ الهدية جاءت في أجواء "ودّية ومعبّرة"، واصفًا اللقاء بأنه كان صريحًا وبنّاءً.، أشاد ترامب بالرئيس الشرع، واصفًا إياه بأنه "قائد قوي للغاية" و"شخص صلب"، في إشارة إلى تقديره لطريقته في التعامل مع الأوضاع المعقدة في المنطقة.وتُعد هذه القبعة، التي تُباع رسميًا في متجر ترامب بسعر 55 دولارًا، رمزًا سياسيًا واسع الانتشار في ، حيث ارتبطت بشعارات حملاته الانتخابية منذ عام 2016.ويُنظر إلى تبادل الهدية على الرغم من رمزيتها، كـ إشارة دبلوماسية ذات مغزى، قد تعكس بوادر تقارب في العلاقات بين ودمشق بعد أكثر من عقد من التوتر والانقطاع السياسي. (روسيا اليوم)